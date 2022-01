Video: Denisse “La Pantera” Novoa recopila su 2021 en diminuto bikini desde la playa

Denisse Novoa no perdió su tiempo durante 2021. Además de obtener grandes logros profesionales al poder incursionar exitosamente en la actuación, la mexicana, de 27 años, se divirtió a lo grande. Así lo mostró en un video resumen de lo que fue su 2021, el cual compartió con sus más de 255 mil seguidores de Instagram.

La ex participante de Exatlón Estados Unidos parte el video posando coqueta en un bikin de animal print y una inmensa sonrisa. En las imágenes se aprecian los diversos viajes que realizó durante el año, y por supuesto, no faltó el deporte. El resumen de la actriz incluye mucha playa, baile, actividades con sus amistades y algunos deportes extremos.

“¡Por fin me dejó subir este reel! No saben lo que me tardé, porque cada vez que intentaba subirlo me lo distorsionaba. ¡Pero se logroooo! Aquí mi 2021 recap jajaja. #instagramreels #2021recap #betterlatethannever #viral #trending #tendencia”, escribió La Pantera.

Sus seguidores destacaron el excelente año que tuvo, y no es para menos. La veracruzana logró participar en una serie de Netflix y ser parte de la nueva telenovela de Telemundo titulada “La Mujer de Mi Vida”, la cual saldrá al aire este año. De esta forma logró cumplir su gran sueño de actuar.

“La vida es una sola y la debemos disfrutar al máximo”, “Disfrutaste de un gran año”y “La vida te da razones para vivir feliz”, fueron algunos de los más de 6 mil comentarios que le dejó su fiel público.

En publicaciones pasadas, Denisse Novoa ha compartido lo mucho que le gusta la playa. “Podría vivir en bikini y en el mar, pero con sombra. Les cuento que me encanta el mar, pero no me gusta estar así como lagartija bajo el sol, siempre necesito mi sombrita jajaja. ¿Ustedes qué tipo de persona son? Las que se echan al sol a quemarse o las que tienen una sombrilla al lado?”, escribió posando en un colorido bikini.

De regreso a Telemundo

Este 2022 volveremos a ver a La Pantera por las pantallas de Telemundo, gracias a su interpretación de Jenni en la telenovela La Mujer de mi Vida, en la cual encarna a una joven que “está medio tostada”.

De acuerdo a información entregada por Telemundo, la trama se centra en la vida de un hombre que pierde la memoria. “Esta es una historia de amor verdadero que llegará directo al corazón del público al verse reflejados en los personajes que enfrentan retos y problemas de familia, donde el amor será la clave para superar todo”, informó Telemundo a través de un comunicado de prensa.

“Estamos muy emocionados y orgullosos de haber reunido a este elenco de lujo para ‘La Mujer de mi Vida’ protagonizada por Iván Sánchez, Angélica Celaya, Mauricio Islas y Catherine Siachoque”, informó Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo para Telemundo Global Studios”, agrega el comunicado.