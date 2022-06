Ya han pasado seis temporadas del reality deportivo de la cadena Telemundo Exatlon Estados Unidos, y en ese trayecto, muchos de sus atletas participantes de ambos equipos, Famosos (Rojo) y Contendientes (Azul), se convierten gracias a sus destrezas deportivas y en muchos casos innegable carisma, en celebridades con un enorme número de seguidores que les acompañan en cada paso que dan una vez culmina la competencia, pero empiezan sus vidas reales con todas las enseñanzas adquiridas en un reto de semejante magnitud, tal ha sido el caso de “La Pantera” Denisse Novoa.

“La Pantera”: Una de las participantes más queridas

Desde que los seguidores de Exatlon Estados Unidos pusieron ojos en la guapa mexicana de intensos ojos azules y cabello oscuro, quedaron cautivados por su innegable belleza y también por su fortaleza y estrategia deportiva, no en vano se convirtió en una de las atletas más fuertes de la segunda temporada, hasta que una lesión bloqueó sus sueños de triunfar en Exatlon Estados Unidos, eso hasta su eventual regreso en una temporada siguiente, que se vio plagado de polémica por una aparente expulsión por posiblemente haber roto las normas de la competencia.

Pero eso no ha sido impedimento para los fanáticos acompañen a Denisse Novoa, a quien apodan “La Pantera”, en cada paso que da en redes sociales, en donde comparte momentos especiales con sus amigos, sus entrenamientos, e incluso una que otra fotografía que arranca suspiro y despierta pasiones de todos sus seguidores.

Denisse Novoa admite sentir nostalgia: ¿Es por EXATLON EEUU?

Novoa, en su actitud noble y sincera que siempre la ha caracterizado, abrió una vez más su corazón en redes sociales para admitir que se sentía “nostálgica”, pero no era por volver a los circuitos de Exatlon Estados Unidos, sino por regresar a su tierra, México, con la que mantiene un profundo arraigo en todo momento.

“Trágame tierra y escúpeme en mi tierraaa 🇲🇽

Lo digo siempre pero de verdad, cada vez que voy no me quiero regresar jajajaj aunque amo miami pero nada como mi mexico 🤍

Si se pudieran vivir un año en cualquier parte del mundo, a donde se mudarían?✈️”

Ese mensaje cargado de sentimiento por su país México escribió Denisse Novoa, acompañándolo con una foto donde se le ve ataviada en un hermoso traje azul claro, con el paisaje de su país como fondo. Como era de esperarse, las muestras de apoyo no se hicieron esperar: “👏👏🔥🔥 eres siempre la mejor pantera!!” le escribió una fanática, pero otra fue rápida en notar que uno de sus pies no se veía, y le preguntó que si le sucedía algo, a lo que la propia Denisse Novoa rápidamente respondió: “jajaja 🫠 me pegue y aparte me queme con el piso que estaba hirviendo 🥲😂”.

Otros seguidores compartieron con Denisse sus sueños de viajar a diferentes lugares también, y desde AhoraMismo nos encanta ver a la pantera tan conectada a todos sus seguidores incluso años después de su paso por Exatlon Estados Unidos, en donde se consagró como una de las mejores participantes femeninas.

¡Sigue adelante, Pantera!