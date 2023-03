EXATLON: Denisse Novoa hace una advertencia a sus fans: ¿Qué va a hacer?

Hace poco Denisse Novoa vivió una de las vacaciones más inolvidables de toda su vida, tras un viaje que hizo a las paradisíacas montañas de Montana, en Estados Unidos.

La deportista mexicana, se la pasó de maravilla durante su tiempo de receso en medio de la nieve y confesó que por ser amante del frío, estuvo muy contenta disfrutando del clima intenso.

Y aunque inicialmente la exintegrante del team Contendientes compartió con sus fans un par de imágenes en medio de la nieve, que agradaron a sus seguidores, les hizo una advertencia. Denisse, a modo “spam” seguirá publicando material no solicitado, porque quiere que todos vean las maravillas que ella conoció y todo lo que hizo en ese viaje.

“Tengo demasiado contenido de este viaje así que seguiré con el spam🙈 (correo basura) ya quiero regresar a la nieve ⛄️”, fue la frase con la que “la Pantera” Novoa hizo la particular y graciosa advertencia a quienes la siguen en su Instagram.

Y cumpliendo su promesa, tras días de compartir material, entre ellas una candente foto en bikini, en pleno frío, “la Pantera” colgó un video al ritmo de David Guetta, “Bebe Rexha•I’m Good (Blue) [Acoustic]”, donde enseñó nuevos apartes de su viaje a la nieve, mientras ella caminaba, ataviada en una chaqueta azul y un gorro blanco de lana.

“Como cuando no puedes escoger solo una! 🙈 van a ver mucho spam (correo basura no deseado) de fotos en la nieve en estos días así que me disculpo de antemano 😂 AMO las montañas y la nieve!”, dijo Denisse en otro “post”. “Dato curioso: me encanta el frío y soy cero friolenta ☃️ #snow #nieve #explore #travel #montana #alpinefalls #cold #panteranovoa”.

Tras su nuevo video, los comentarios de los fans no se hicieron esperar y no solo “la Pantera” recibió elogios, sino también el precioso paisaje.

“Hermoso ❤️❤️”, “Una bella para semejante sitio tan bello”, “Amazing place”, “😍😍😍😍😍”, y “bendecida”, fueron algunas de las primeras reacciones que generó su publicación, donde hubo quienes le pidieron mostrar más, aceptando la advertencia de Denisse de mostrar más “spam”.

“hermoso lugar”, “hermoso paisaje… hermosa usted!❤️”, “manda todas las fotos que puedas”, agregaron otros admiradores de la ex atleta de EXATLON Estados Unidos.

“Q hermoso lugar. Cuando la vida te da estas oportunidades de visitar y disfrutar la naturaleza, la creación de Dios, es imposible no dejar de agradecerle al maestro, al creador saludos y exitos”, dijo una fan de Denisse

Dinos que te parecen las fotos y videos del viaje de “la Pantera” a la nieve y cuéntanos que piensas de que ella quiera “saturar” a sus fans con mucho material no solicitado (spam).