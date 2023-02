EXATLON: Denisse “la Pantera” Novoa tiene un choque con fans

Si hay una atleta que haya pasado por las arenas de EXATLON Estados Unidos que tenga una eterna luna de miel con sus fieles seguidores, es Denisse Novoa.

La exintegrante del team Contendientes del reality show de Telemundo siempre está compartiendo detalles de su vida y opiniones con sus fans, quienes no paran de elogiarla y manifestarle sus muestras de aprecio y admiración.

Y aunque generalmente “la Pantera” suele coincidir con sus fans, esta vez hubo un choque de opiniones en redes sociales con varios de ellos, todo por cuenta del clima.

La Pantera Novoa compartió unas fotografías de sus más recientes vacaciones en medio de un precioso paisaje invernal en las montañas de Montana, en Estados Unidos, y allí

declaró que le encanta el frío, detalle con el que no se identificaron muchos seguidores de la deportista.

En su publicación, Denisse aseguró que se tomó tantas fotos en el frío, que le costó mucho trabajo decidirse por una nada más y usó las imágenes para interrogar a sus seguidores sobre su amor por el clima invernal.

“Como cuando no puedes escoger solo una! 🙈 van a ver mucho spam de fotos en la nieve en estos días así que me disculpo de antemano 😂 AMO las montañas y la nieve! Dato curioso: me encanta el frío y soy cero friolenta ☃️ ustedes prefieren frío o calor?”, fue la frase con la que la Pantera acompañó su publicación. “#snow #nieve #explore #travel #montana #alpinefalls #cold #panteranovoa”.

De inmediato comenzaron a surgir las reacciones de los fans de la atleta de alto rendimiento, y vinieron las primeras desaveniencias sobre el gusto por el frío.

“No me.gusta el frío pero odio más el calor”, “Ni frío ni calor, primaveral, Medellín Colombia 🙌”, “odio el frio” y “en eso no coincidimos pero en nada… no soporto el frio”, fueron algunas de las reacciones de los fans de Denisse.

“Prefieron el Calorcito ❤️”, “uy, como te puede gustar tanto el frio?”, “Frio si,,pero no me gusta la nieve,,me gusta cuando hace frío aquí en California”, “uy que friooooo”, dijeron otros fans de “la pantera”.

“No se imaginan la paz y tranquilidad que da estar en un lugar así, conectando con la naturaleza y los animales, creando memorias con personas increíbles, y simplemente disfrutando la vida 🤍 uds han visto la nieve? ❄️☃️”, fue otro de los mensajes que puso Denisse en su Instagram, donde incluso posó en un bikini azul en medio del frío.

“Cargada de vibras positivas, buena energía, crecimiento, aprendizaje y vivir la vida al máximo. Bendecida y agradecida 🤍”, agregó. “#viajar #disfrutar #explorar #panteranovoa #nieve #bikini #amor #vivir #montana”.