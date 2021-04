[VIDEO] Denisse Novoa compartió porras que practicaban en EXATLON EEUU

Ahora que Denisse Novoa está fuera de Exatlon Estados Unidos, la chica ha compartido con más libertad como se divertían dentro de la competencia entre ellos, practicando diferentes – y muy divertidas – porras para su equipo. Recordemos que Novoa tuvo un paso inicial por la tercera temporada de Exatlon Estados Unidos, en donde se ganó el corazón de la audiencia no sólo por sus impecables destrezas deportivas, sino también por sus profundos ojos azules, que le dieron el nombre de “La Pantera”, entre los fanáticos de la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

Dos temporadas marcadas por salidas a destiempo

Si bien no hay dudas que Denisse Novoa es una de las mejores atletas del programa de competencias de Telemundo, ha sido lamentable que en las dos oportunidades que ha puesto pie en las arenas de República Dominicana, ha debido salir. La primera por una lesión en la rodilla que requirió cirugía y un largo periodo de recuperación y terapia física. Y la segunda por un hecho inédito en cinco temporadas, su expulsión por una “falta grave”, que se tradujo en un incumplimiento de contrato y en su abrupta salida del programa.

Pero dicha expulsión no ha tumbado el espíritu guerrero de Denisse, quien recientemente hizo una sesión en vivo frente a sus cientos de miles de seguidores, asegurando que, a pesar de haber sido la primera sorprendida con esa expulsión, se siente tranquila y confiada en dios, entendiendo que todas las situaciones suceden por algo, y lista para un nuevo capítulo en su vida, dejando su etapa de Exatlon, aparentemente atrás.

Los videos más divertidos

El hecho de que ya no forme parte de Exatlon Estados Unidos, no indica que Denisse no pueda recordar los momentos tan divertidos que vivió junto a sus compañeros. Tanto así que recientemente y a través de las historias de su cuenta de Instagram, Novoa publicó una serie de bailes que hizo junto a su equipo Contendientes y explicó que mientras entraban a la competencia todos permanecían en una casa en donde estaban juntos y con acceso a celulares, por lo que empezaron a practicar diferentes porras para aupar a sus equipos. Por supuesto, dichas porras eran muy complicadas, pero sobre todo, ¡Divertidísimas!

No se pierdan el video aquí, cortesía del Instagram de Denisse Novoa:

Un eventual regreso a Exatlon Estados Unidos

El atleta que fue expulsado junto a Denisse fue Frank Beltre, del Team Famosos, quien el día de ayer, 18 de abril, encendió nuevamente la polémica cuando aseguró que todavía podría existir una remota posibilidad de que ambos regresen a la competencia. Sobre esto nos comunicamos con Telemundo pero no hemos recibido un pronunciamiento oficial por parte de la cadena.

Ya los seis atletas que fueron suspendidos temporalmente por un presunto uso de teléfonos móviles se encuentran de regreso en Exatlon Estados Unidos. Ellos son: Rafael “El Brujo” Soriano, Nathalia Sanchez, Eric “Showtime” Alejandro, Norma Palafox y Ana Parra. Todos ya de vuelta y haciendo puntos para sus equipos en las feroces arenas de República Dominicana.

