¿Denisse “la Pantera” Novoa tuvo una cita con Maluma?: ¡Su look se robó el show!

Maluma es sin duda uno de los cantantes latinos más famosos y más perseguidos del momento, y prueba de ello no solamente son sus más de 62 millones de seguidores en Instagram, sino que llena estadios en cualquier parte del mundo donde se presenta, e incluso los rellena de manera virtual.

Y es que durante el concierto que el colombiano tuvo la semana pasada en la ciudad de Medellín, hasta donde llegó su amiga Madonna, quien cantó con él, otra de las famosas que cayó rendida ante los encantos del llamado “Pretty Boy”, fue la exconcursante de EXATLON Estados Unidos, Denisse Novoa.

La Pantera, quien siempre está compartiendo todos sus movimientos en redes sociales, colgó una llamativa fotografía, en la que lució preciosa, con un atuendo muy urbano, con el que quiso alistarse para compartir con Maluma.

Así lo confesó la propia exatleta de los Contendientes, quien dejó ver que siente mucho gusto por la música del intérprete de “Felices los cuatro”, y se vistió de lujo para la cita que tuvo con el cantante.

Pero por más que su deseo era haber estado en persona en el concierto de Maluma y haberlo visto de frente, en carne y hueso, cu cita fue virtual.

Sin importar que su asistencia al concierto del colombiano fuera a través de la computadora, la exconcursante de la quinta temporada de EXATLON se mostró feliz y orgullosa de no fallar a la cita con Maluma.

“Claro que me encantaría estar en Medallo (Medellín) ahorita, peero igual listísima para ver a #MalumaLive a través del canal de @amazonmusic Twitch y tu ya estás listo? #Medalloenelmapa 📸 @roccohedez💄 @norymarmua

🧥 @artbynory”, fue el comentario con el que la “Pantera” acompañó la llamativa fotografíá que se robó todo tipo de elogios.

“Hermosa”, “qué linda”, “A ver a Malumaaaaaa! 💝💝💝💝💝”, “Wow 😍😍😍😍😍 m favorito foto”, “una reina con Maluma”, fueron algunos de los comentarios que los cibernautas lanzaron en redes sociales.

Además de la belleza y talento de Denisse, otro de sus grandes atributos es que es una mujer sencilla, como ella misma lo reseñó recientemente en otra publicación.

“Me gusta lo sencillo, lo simple, aquello que toca el corazón, aquello que es espontáneo, que no se planea ni se puede fingir; una sonrisa, un saludo sincero, un abrazo honesto. Me gusta lo sencillo, lo simple, aquello que no tiene tanto valor, que jamás lo podrás comprar, aquello que te lo tienes que ganar ✨🤍”, comentó la “Pantera”.

Dinos qué tal te parece el look de Denisse para la cita online que tuvo con el cantante para verlo en concierto.