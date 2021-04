EXATLON: Ya habría decisión sobre el futuro de expulsados ¿Regresan o no?

No hay duda, la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos ha sido una particularmente polémica y compleja, desde los lesionados, las expulsiones y las suspensiones, las supuestas llegadas de ex participantes e incluso una demanda que estaría fraguándose por supuesto acoso a una ex participante, a este punto la cuarta temporada y la situación del confinamiento del COVID-19 resulta un juego de niños, el drama que ocurre cuando se apagan las cámaras, es casi tan intenso como los circuitos de Exatlon Estados Unidos.

La expulsión y suspensión de atletas

La noticia corrió como pólvora. Dos participantes habrían sido expulsados de Exatlon Estados Unidos y otros seis suspendidos por varios días debido a una falta que Telemundo calificó como un “incumplimiento de contrato” que les obligó a tomar esta medida nunca vista en la historia del programa de competencias. Los protagonistas de la controversia fueron Denisse Novoa (Team Contendientes) y Frank Beltre (Team Famosos), pero las razones para su abrupta expulsión aun se desconocen, muchos rumores han sido extraoficialmente confirmados, pero ambos, a pesar de haber dado la cara a través de sus respectivos perfiles sociales, se han mantenido callados sobre las presuntas razones.

Denisse Novoa aseguró que revelaría todo y “daría la cara” a sus fanáticos en una sesión de Instagram que luego que culminara, dejó a los fanáticos con más preguntas aun pues aunque la chica dijo mucho, terminó sin aclarar nada.

Frank Beltre, por su parte, fue el que encendió la polémica pues luego de haber anunciado una sesión en vivo en donde contaría “toda la verdad”, dijo que no lo haría porque existía una “fuerte posibilidad que volvieran a Exatlon Estados Unidos”.

Lo cierto es que al día de hoy ninguno de los dos atletas ha regresado, lo que frena un poco la posibilidad. Pero, tampoco habrían llegado sus reemplazos, cosa que usualmente sucede al poco tiempo de la partida de un atleta, bien sea por lesión o expulsión, pues al perder el duelo por la permanencia, no reciben a otros atletas.

¿Regresan o no? ¿Exatlon Estados Unidos estaría por terminar?

Pero fue el YouTuber Roger, del canal Madison Entertainment, quien despejaría todas las dudas al aseguar que la producción ya habría tomado la decisión de que los dos atletas expulsados no regresen a la competencia y que de hecho, no se reciban nuevos refuerzos ni reemplazos.

Cabe destacar que Madison Entertainment es un portal con mucha credibilidad, especializado en compartir toda clase de noticias sobre Exatlon Estados Unidos. Veamos el video que explica más a fondo la situación de Denisse y Frank:

¡ÚLTIMA HORA! PANTERA NO REGRESA – EXATLON ACABA PRONTO – PRODUCCIÓN COMETE ERROR | EXATLON EEUU 2021-04-28T20:35:33Z

Roger, quien es la voz de Madison Entertainment, asegura que la razón de esto sería que la producción quiere agilizar el final de esta temporada pues ha sido una plagada de malas noticias para la cadena de televisión hispana, unida a bajos números de audiencia, algo que no sucedió en ediciones anteriores.

Sólo queda esperar que sucederá en las próximas semanas, Exatlon Estados Unidos se encuentra en una etapa crucial, donde cualquier triunfo o derrota puede cambiar para siempre el destino de cada participante.

