EXATLON EEUU: Dayleen Santana le envía tierno mensaje a Jacobo García

En la historia del reality deportivo de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, han surgido parejas sólidas que se conocieron en la competencia y pasaron incluso a formar una familia. La pareja más representativa de esto quizás sean la formada por dos atletas que han vivido de primera mano todas las emociones típicas de la llamada competencia más feroz del planeta, ellos son Dayleen Santana y Jacobo García, que hoy se encuentra en República Dominicana y es uno de los guerreros que podría alcanzar la gloria en la quinta temporada del programa de televisión.

La pareja se conoció en la segunda temporada del programa de competencias, donde Jacobo llegó a la gran final, que disputó contra “La Rebelde”, quien se coronó como la definitiva triunfadora en ese entonces. Una vez finalizó la entrega, Jacobo y Dayleen empezaron a dejarse ver juntos y poco tiempo después confesaron su romance, que hoy en día es una sólida unión consagrada con un tierno bebé llamado Ezra, cuyo nombre tiene un significado muy especial, quiere decir “Dios Ayuda”, muy en sincronía con la profunda fe cristiana que ambos profesan.

Fueron los propios Jacobo y Dayleen en entrevista, quienes manifestaron a AhoraMismo que el regreso de Jacobo a Exatlon Estados Unidos era una forma de retribuirle a la competencia lo mucho que esta había hecho por ambos como pareja, pues les había dado muchas oportunidades tanto económicas como personales, pues fue el lugar en donde ambos se conocieron para luego mantenerse inseparables ahora en compañía de su pequeño.

Para Jacobo, la llegada a Exatlon Estados Unidos sucedió en un tiempo en el que él sabía que su hijo iba a nacer y que posiblemente se iba a encontrar fuera, pero fue en esta misma entrevista, en donde García indicó que esa prueba la hacía por él, para brindarle un mejor futuro. Lo que no cabe duda, es que a pesar de haberse ausentado de la competencia por varios días para conocer a Ezra, García asegura que lo extraña mucho, y que no puede esperar a reencontrarse con él y Dayleen una vez finalice la quinta temporada.

Dayleen, apodada “la chiquidinamita” por su destreza y velocidad, constantemente usa las redes sociales para mostrar su incondicional apoyo a Jacobo durante su segundo paso por Exatlon Estados Unidos. En esta oportunidad, con una foto de García, publicó el siguiente mensaje:

Este momento de mi vida se llama: ESPERA .

La espera es la forma más paciente de ver cómo las cosas pasan y durante la misma se pueden aprenden muchas cosas. Durante estos largos meses he aprendido que no se sabe cuánto se ama hasta que tiene la persona que amas lejos. Que no se valoran los pequeños momentos como se deben y que la palabra felicidad es sinónimo de espera.

I miss you and love you a lot bay