Ya la quinta temporada del exitoso programa de competencias, Exatlon Estados Unidos, se encuentra en una etapa crucial, en donde ambos equipos involucrados, Famosos y Contendientes, se encuentran dándolo todo por avanzar camino a ese momento en donde se decidirán los atletas que estarán esos últimos días enfrentándose en las arenas por el ansiado último premio que le pondrá un punto final a una temporada llena de hechos sin precedentes que marcaron la historia de la competencia.

Una quinta temporada como ninguna

La audiencia de Exatlon Estados Unidos pensaba que luego de todo lo que pasó durante la cuarta edición de la competencia, en donde casi todo el equipo de Contendientes se contagió de COVID-19, el entonces presentador del programa, Erasmo Provenza, renunció inesperadamente a mitad de temporada, pero aun así continuó hasta el último día luego de también haber resultado infectado con el mortal virus y roces internos entre los atletas, la extensión a casi 10 meses de competencia y un improvisado “Torneo de Temporadas”. No cabe duda que la cuarta entrega fue intensa, pero al parecer la quinta no se ha quedado atrás.

En la presente temporada, la audiencia le dio la bienvenida al nuevo presentador Frederik Oldenburg, nos enteramos que se repartirían más de un millón de dólares en premios, hecho que marca historia en las cinco temporadas de programa, pero también hemos visto bastantes situaciones lamentables que han marcado un total precedente en el programa de competencias deportivas: largas filas de lesionados, atletas expulsados por incumplir las reglas del programa, y otros amonestados por razones que todavía se desconocen de forma oficial, y de paso, una duración mucho mayor a temporadas anteriores. Mientras otras han durado entre 80 y 100 capítulos, la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos va por el episodio 111, y todavía faltaría un poco menos de la mitad para culminar.

¿Cuándo será la gran final de EXATLON 5 EEUU?

Muchos portales para fanáticos, encargados de compartir información de todo lo referente a Exatlon Estados Unidos han empezado a compartir hipótesis de cuando culminaría la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, una que ha sido particularmente duradera, pero que poco a poco avanza a paso firme hasta su gran final, donde conoceremos por primera vez a dos ganadores, una mujer y un hombre, quienes se nombrarán triunfadores de la quinta entrega.

El canal de YouTube Madison Entertainment, quien constantemente publica análisis e informaciones certeras y verificadas sobre Exatlon Estados Unidos, compartió lo que resulta una fecha lógica cuando se podría llevar a cabo el episodio final del programa de competencias.

En Madison Entertainment, dicen algo muy interesante, y es que ambos equipos, Famosos y Contendientes, ya habrían entrado en una “etapa de depuración”, en donde estarían eliminando a los atletas que no resultan tan efectivos, sin embargo eso no quiere decir que no sean excelentes en cuanto a desempeño, solo que al final de Exatlon Estados Unidos deben quedar sólo ocho, por ese motivo ya estarían orientados en llegar allí.

De acuerdo a este perfil, y sacando cuentas con el número de participantes que todavía siguen en competencia, en Madison Entertainment intuyen que la gran final de la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos sería entre la última semana de Julio o la primera de agosto, más concretamente el domingo 25 de julio o el domingo primero de agosto para ser exactos.

No se pierdan este video cargado de información al respecto:





Video related to ¿cuándo será la gran final de exatlon 5 eeuu?

Telemundo no ha brindado una confirmación de esta fecha. Sobre eso ya les contactamos y al tener información oficial sobre el final de la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, les compartiremos a través de AhoraMismo.com.