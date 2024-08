Critican a Telemundo por el inmediato reemplazo para las Panteras: ¿Qué pasó?

En menos de dos semanas tres participantes se retiraron de La Isla: Desafío Extremo, de la cadena Telemundo. Por lo que las criticas le llueven porque hasta ahora no han eliminado a nadie pero ya se retiraron tres participantes. También el público está furioso que la producción encontró primero un reemplazo para las Panteras, mientras que los Águilas fueron los primeros en quedarse sin uno de sus compañeros.

Julia Gama, Carlos Caquías “Thor latino” y Regina Fernández salieron del reality que se graba en Turquía. Julia y Thor tuvieron que abandonar el reality por lesión. Mientras que Regina se fue por una condición médica. Telemundo ya le dio la bienvenida a Monse Castillo, quien es el nuevo reemplazo de las Panteras.

La entrada del reemplazo causó las fuertes criticas hacia Telemundo. Pero no tiene nada que ver con la persona que entro, si no la rápido que la producción consiguió reemplazo para las Panteras. Mientras que Julia Gama, quien pertenecía a los Águilas, fue la primera en irse y hasta ahora no han encontrado un reemplazo para ella.

El público ha expresado que parece que Telemundo podría tener preferencia con los equipos de La Isla: Desafío Extremo.

Critican a Telemundo

“El remplazo debe ser para las Águilas, que están más débiles. Julia se fue y Julian está lesionado de verdad, no entiendo”.

“Ese programa yo no lo veo, por las carencias que pasan los participantes, ni baños les dan a las personas de playa baja. Prefiero mil veces Exatlón que les dan un campamento con comida limitada pero baños y un techo, o Los 50 que es una mansión. [La Isla] está muy pesado de verlo y esos juegos son muy peligrosos para personas que no son atletas se lesionan, eso ya se sabe que lo gana Chuy armada, anótenlo el premio es para él, por lo que pasó en Exatlón, porque tiene años en Telemundo buscando un premio, esos juegos no están para todos muy difíciles y complicados y hasta hambre pasan la gente”.

“Que injusticia que al equipo de los panteras le hayan puesto rápido el esfuerzo. Y LAS AGUILAS QUE 😡 cuando se los pondrán desde que se retiró Julia Gama por su operación, no la han sustituido a ella. Qué pasa? 😡 tienen preferencia de equipo“.

“Y para cuándo el refuerzo de Julia Gama?”

Telemundo podría haber encontrado primero un remplazo a las Panteras, ya que dos participantes de su equipo se retiraron. Ahora solo queda uno para reemplazar en las Panteras y Áquilas.