Critican a Telemundo por castigo de lodo en Exatlón All-Stars

En esta temporada de Exatlón All-Stars el equipo perdedor ha tenido que enfrentar diferentes castigos. Cuando han perdido han tenido que caminar desde los circuitos hasta la cabaña, les han quitado los colchones y hasta le han interrumpido el sueño cada dos horas con una fuerte alamar. Pero este último castigo no ha sido del agrado del público. Al punto que han lanzado fuertes criticas hacia Telemundo por “humillar a los atletas”. “Qué falta de respeto hacia unos jugadores olímpicos y famosos😮 hay otras formas de dar castigos sin faltar el respeto, porque yo e visto cuándo el circuito es de lodo y tienen que pasarlo, pero es competencia…👍🏻 pero como castigo no, porque entra la discordancia entre los equipos y los seguidores, que son los que mantienen el programa con un buen “rating”!!!!!’, opinó un usuario.

“Creo que ese castigo de parte de Exatlón Telemundo fue muy fuerte e injusto los famosos llevan semanas ganando creo que se les fue la mano, ya fue abusivo”, agregó otro.

Nate Burkhalter uso su poder de capitán de la semana para salvar a las mujeres de su equipo del castigo. “Mi responsabilidad es de ayudar a mi equipo y decidí que los tres hombres y yo recibamos el castigo”, dijo Nate. Yamilet, Anisa, Caterine y Viviana quedaron fuera, pero ellas tuvieron que practicar un poco su puntería mientras los chicos eran embarrados de lodo. Abajo pueden ver el fuerte castigo de Exatlón All-Stars.

No todos piensan que este castigo de lodo fue fuerte

Un usuario se unió a la conversación pero no atacó a Telemundo por el castigo. Al contrario, el usuario critica a quienes condenan el castigo. “Tanto que comentan de ese castigo , y esto que las mujeres no las incluyeron, era todo el equipo que tenía que estar castigado , así cómo todos los castigos anteriores , los que le han tocado a los azules también no son agradables, así es que dejen de estar renegando , no hagan tanto escándalo , si les hubiera tocado a los contendientes no opinaran de esa manera y eso fue solo un ratito , y no hay ningún favoritismo , eso fue mala suerte, que perdieron , asi es que supérenlo”, dijo el usuario.