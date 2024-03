Critican a Jimena Gállego por defender a Maripily en La Casa de los Famosos

Desde que Maripily se separó del cuarto Tierra, empezaron fuertes discusiones en La Casa de los Famosos. En un en vivo que hizo la presentadora Jimena Gállego, ella asegura que el show está ahora mucho más interesante. “Yo no estoy defendiendo a nadie…pero me parece que lo que ha hecho Maripily es genial porque ahora la casa está impredecible. Gracias a Maripily la casa está impredecible”, dijo Jimena en las redes.

Cabe mencionar que desde que Maripily se independizo, ella ha tenido enfrentamientos con Rodrigo Romeh, Lupillo Rivera, Ariadna Gutiérrez, Geraldine Bazán, La Divaza y Serrath.

Pero este comentario de Jimena ha sido criticado por muchos internautas.

“Como que te parece genial las ofensas de Maripily??? Todo sea por el raiting a costa de la salud mental de quien sea!!!”

“Jimena que vergüenza mujer decir que lo que hizo Maripily te parece genial… Si ya sabemos que eso querían que ya las cosas fueran impredecibles porque ya sabemos como está de fuerte el team tierra … hipócritas”, dijo un usuario.

“Genial dice JAJAJSAJJA @Jimenagallegotv te deseo que una Maripily y una Cristina lleguen a tu vida y te traten así como ellas lo han mostrado en el 24/7, a tu trabajo, a tus amistades, a tu vida, ojalá 🤞🏻 te pase”. comentó otro.

“Jimena que vergüenza. Me imagino q como es un programa familiar tu hija no ve esa vulgaridad. Pq hace semanas no he permitido q mi hija de 12 años lo vea ni lo siga en redes. Le tengo el parental control a su tablet y TV para q no aparezca nada. Madison dejo la vara muy alta”.

“Esta tipa es una estupida lambona de Telemundo como puede ver normal este contenido 🤢

@Jimenagallegotv”, agregó otro.



“Jimenagallegotv claro que te párese genial y la vas a defender de eso tragas”.