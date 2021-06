EXATLON 5 EEUU: ¿Contendientes molestos con esta atleta?

La “Competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, se encuentra en una etapa crucial en donde cada participante está fraguando sus estrategias pues ya estamos de cara al momento en el que las batallas en grupo quedarán atrás para dar paso a los días en el que se decidirá todo y conoceremos al ganador y ganadora de la quinta entrega.

Llegadas polémicas

Si algo nos ha enseñado la presente edición de Exatlon Estados Unidos, es a esperar lo inesperado, sobretodo en materia de lesionados y refuerzos, pues en vista de que muchos atletas se han visto forzados a dejar la competencia, llegaron otros a dar la batalla por alcanzar la gloria en las intrincadas arenas de República Dominicana.

Finalizando el pasado mes de mayo, llegaron a la competencia los últimos cuatro refuerzos, un hombre y una mujer que se sumaron al Team Famosos: Dania Aguillón y Jorge Hugo Giraldo, quien ya fue eliminado, y por los Contendientes: Wilmarie Negrón y Andoni García, quienes han generado muchas opiniones distintas en redes sociales sobre si ambos habrían llegado pues fueron elegidos para ganar la competencia.

En el caso de Andoni García, desde su llegada el español ha ido con velocidad meteórica posicionándose en los primeros lugares de la tabla de posiciones, y lo mismo ha ocurrido con Wilmarie Negrón, quien hoy en día está en el segundo lugar global, justo debajo de Norma Palafox, quien ha permanecido en la competencia desde su inicio en el mes de enero.

¿Contendientes molestos con Wilmarie Negrón?

El pasado 20 de junio se vivió un domingo de eliminación muy especial, en donde, por ser día del padre, ningún atleta se vio obligado a enfrentarse en una lucha por la permanencia, más bien habían una cantidad de premios increíbles por los que el hombre y la mujer más rápidos del equipo ganador durante la jornada, se disputarían frente a las tres estrellas.

Octavio “Tavo” Gonzalez y Wilmarie Negrón, del Team Contendientes, fueron los más rápidos de la noche y por tal motivo, probaron su suerte en las estrellas. Mientras Tavo ganó el scooter, Wilmarie se llevó el premio mayor, un carro último modelo, nuevo de paquete. ¡Una de las recompensas más codiciadas de Exatlon Estados Unidos!

Históricamente, desde que se están entregando los automóviles en Exatlon Estados Unidos, se acostumbra que el ganador da un paseo con los miembros de su equipo, salvo en algunas excepciones en las que no sucede, y despierta la intriga de los espectadores, ¿será que no se lleva tan bien con su equipo?

En la temporada pasada lo vimos con Alondra “Nona” Gonzalez, y el pasado 20 de junio lo vimos con Wilmarie Negrón, que mientras los Contendientes se volcaron a felicitar a Octavio Gonzalez, ella dio su paseo sola en el auto.

Y es que en el caso de Negrón mucho se ha dicho sobre su subida en la tabla de rendimiento siendo un refuerzo que se sumó hace menos de un mes. Pero todavía no tenemos comentarios oficiales sobre esto. Mientras tanto, no se pierdan este video con más información sobre ese particular detalle: