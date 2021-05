EXATLON EEUU: ¿Ya está confirmada la temporada 6?

Desde su inicio hace algunos años atrás, el programa de competencias de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, se convirtió, casi de forma instantánea, en un favorito de la audiencia en Estados Unidos, que lo ubicó rápidamente en los primeros lugares de preferencia, gracias a sus competencias de altísimo impacto, emociones a millón y adrenalina que, cinco ediciones después, continúan cautivando a todos a través de la pantalla de televisión.

Ya a este punto de la quinta temporada la audiencia empieza a preguntarse por la próxima edición, pues cada vez más nos acercamos al final, pero a diferencia de temporadas anteriores, esto todavía no estaría confirmado en su totalidad. Ya que no se sabe si esta nueva temporada empezaría en el 2021, o el primer trimestre del 2022, pues Telemundo no ha hecho un anuncio formal al respecto.

El portal de fanáticos en YouTube, Movies Mv, publicó un interesante video en donde tocan este punto, y aseguran que una de sus seguidoras, fuente importante de información relacionada a Exatlon Estados Unidos, aseguró con un comentario que, el presentador de Exatlon México, Antonio Rosique habría confirmado una posible fecha de la nueva temporada de dicha entrega, por lo que todavía se desconoce en el caso de Estados Unidos.

En Movies Mv, indican que no sería descabellado pensar en una sexta temporada para mediados o finales del presente año, o incluso principios del 2022, tomando en cuenta los juegos olímpicos de verano que transmitirá Telemundo. No se pierdan el video aquí con información al detalle sobre este importante tema:





Es decir, todavía no se conocen los planes a futuros de la competencia y la información que comparten en este video está basada en patrones que ha seguido la producción de la competencia en los tiempos de temporadas anteriores, cuya idea siempre será satisfacer la necesidad de la audiencia de vivir constantemente toda la adrenalina que muestra una competencia tan extrema como esta.

Sobre este tema ya contactamos a nuestras fuentes en Telemundo para conocer de forma oficial sobre una eventual nueva temporada de Exatlon Estados Unidos y al tener más información compartiremos.

Una temporada marcada por la polémica

La quinta temporada de Exatlon Estados Unidos no ha escapado de la controversia que pensábamos haber despedido en la cuarta entrega. Las innumerables lesiones, incumplimientos de contratos que se han traducido en sanciones y abruptas expulsiones, incluso roces entre los equipos que están causando supuestas fracturas internas. Vaya que la carrera para el hombre y la mujer que se alzarán con el triunfo, ha sido una muy difícil y casi histórica, en una edición que es cómo ninguna otra que hemos visto.

Exatlon Estados Unidos continúa en una etapa crucial, en donde cada jugada y movimiento de estos guerreros podría sellar su destino dentro de una competencia que le hace honor a su apodo, es “la más feroz del planeta”, y la que más premios reparte, con más de un millón de dólares en total, numerosas recompensas, y mucho más. De lunes a viernes por Telemundo a las 7pm / 6 pm centro, con los domingos especiales de eliminación, que cada vez se vuelven más tensos y emotivos, repletos de difíciles despedidas que le han arrancado las lágrimas a más de uno.