EXATLON 6 EEUU: ¿La comida de la Cabaña es distinta a la de la Fortaleza? Emilio Lara lo revela

En la sexta temporada del programa de competencias de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, han salido a la luz diferentes secretos que la separan de ediciones anteriores con importantes detalles que dejan en evidencia como es el día a día de los guerreros que continúan luchando en las arenas por alcanzar el sueño de triunfar en la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Desde la primera temporada de Exatlon Estados Unidos, y tal como ha sucedido en los diferentes países del mundo en donde se ha llevado a cabo la competencia, han existido dos lugares de residencia en donde se alojarían los equipos Famosos y Contendientes. La incómoda Cabaña, y la lujosa y equipada Fortaleza.

Adentrándonos un poco más en la descripción de ambas áreas, en la Fortaleza, el equipo que la gana en determinada semana tienen todas las herramientas para descansar, entrenar cómodamente, y todo lo necesario para por lo menos, durante esa semana, mantenerse en las mejores condiciones para seguir rindiendo óptimamente en las intensas jornadas en los circuitos.

Uno de estos detalles en estos dos lugares de hospedaje de los guerreros de Exatlon Estados Unidos es la comida, elemento necesario para que estos guerreros de ambos equipos se mantengan en óptimas condiciones y así garanticen su desempeño.

¿La comida de la Cabaña es distinta a la de la Fortaleza? Emilio Lara lo revela

Emilio Lara, del Team Contendientes, abandonó la competencia en uno de los más recientes domingos de duelo por la permanencia, y como es costumbre hizo una sesión en vivo con sus seguidores en donde reveló detalles de toda su experiencia como parte de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos.

Aquí incluyó detalles sobre los alimentos que ingerían ambos equipos tanto en la Fortaleza como en la Cabaña, asegurando que si bien en temporadas anteriores la comida variaba y en la Fortaleza era mucho más acorde con el lugar, en esta oportunidad la comida es la misma en ambos lugares.

Sobre esto, también agregó que si bien hay detalles que cambian, tales como la comodidad para ingerir dichos alimentos pero que a diferencia de ediciones anteriores, los alimentos son iguales tanto en la lujosa fortaleza, como en la incómoda cabaña ubicada en un lugar remoto de la selva.

Sobre esto, el portal especializado en información certera y veraz de Exatlon Estados Unidos, Movies MV, reveló más detalles





Los comentarios de los seguidores de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos no se hicieron esperar: “Lo que tienen que arreglar es el baño deben tener agua caliente y ma’s de un cuarto de baño.” aseguró una, mientras que otra compartió un análisis más detallado de este hecho: “Bueno es cierto que Emilio mencionó nque la comida en la cabaña y fortaleza es la misma pero se le olvidó mencionar que en la fortaleza además de la comida tiene otras cosas que comer por si le da hambre después,.algo que no sucede en la cabaña, pues lo atletas tiene que ahorrar la comida. Otra cosa, Sofia pues no va a poder mejorar porque precisamente para eso la metieron al equipo rojos para que regalará puntos a los azules y nivelar la competencia. Porque en realidad la que tenía que estar era Susana y la producción cambió, eso no es casualidad.”

De cualquier manera, esperamos que todos tengan las mejores condiciones para desarrollarse dentro de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, sobretodo en esa etapa crucial.