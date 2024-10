Clovis Nienow se somete a cirugía plastica en la cara: ¿Qué se hizo?

Clovis Nienow se realizó una cirugía plástica en la nariz. El ex participante de La Casa de los Famosos compartió en sus historias de Instagram una serie de historias que se había sometido a una operación estética a raíz de enfrentar supuestos problemas para respirar. “Va agarrando forma, sigue un poquito inflamada”, compartió en sus redes sociales, según Metro.

Mientras que en TikTok dicen que “Clovis se hizo la nariz con el mismo doctor de su novia Aleska”.

Cabe recordar que durante su participación de La Casa de los Famosos, Clovis le dijo a Lupillo Rivera que no se consideraba tan guapo ya que tenía una “nariz grande”. Abajo puedes ver el cambio que ha hecho Clovis tras someterse a una cirugía plástica en su nariz.

Clovis Nienow para La Casa de los Famosos All-Stars

Por otro lado, se dice que Clovis Nienow podría participar en la nueva temporada de La Casa de los Famosos All-Stars. En entrevista con EL VOCERO, Clovis confirmó que tanto él como su novia, Aleska Castellanos fueron convocados por Telemundo para ser parte de LCDLF All Stars. “Está la invitación y está la invitación para Aleska, pero ahorita mis prioridades en la vida son otras. Se me están abriendo las puertas en la conducción, la actuación y si Dios me está guiando por ese camino, hay que seguirlo”, dijo Clovis. “Nunca digas nunca, porque sería escupir hacia arriba, pero hasta el momento no lo creo. Es que es complicado. Es una situación bien fuerte, bien difícil. Pero creo la casa me dio lo que me tenía que dar, aunque no sé si tengo que ir a probar algo más. No lo creo. No estoy cerrado, no puedo decir no en lo absoluto”.

Hasta el momento, para la temporada All Stars están confirmados Laura Bozzo, de la segunda temporada y Alfredo Adame, de la cuarta.