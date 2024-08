Chuy Almada quiere destruir a Panteras en “La Isla: Desafío Extremo”

Chuy Almada anda en plan de estrategia para destruir al equipo Panteras en La Isla: Desafío Extremo. Resulta que al ver que el equipo Morado está teniendo problemas entre ellos, el ex atleta de Exatlón Estados Unidos hizo una sugerencia para separarlos más.

Cabe recoerdar que en el nuevo reality de Telemundo, los equipos nominan y eliminan a sus compañeros. Así es, a través de la semana, estarán compitiendo en numerosos juegos para conseguir salvación, capitanía, ventajas, castigos, aventuras, además de la nominación, entre otras. Los participantes que no estén nominados votarán para elegir quién será eliminado(a) de la competencia cada semana. Pero también podrán salvar a uno de sus compañeros antes de ir a la ronda de eliminación.

Por lo que a Chuy, quien pertenece al equip Tiburones, se le ocurrió salvar a Valeria Guajardo del equipo Panteras. “A mí me encantaría que Valeria no se fuera. Para que siga contaminando a su equipo y para que lo siga rompiendo. Me gustaría que fueran esas que van a eliminación y vuelven, y vuelven. Para que los despedace a tooodos”, dijo Chuy entre una risa maquiavelica. “Me está gustando mucho ese lado gracioso de Chuy”, dijo su compañera Samira Jalil.

Chuy ya tiene el plan perfecto. El plan sería que los Tiburones se lleven el beneficio de inmunidad. Al tener el beneficio de salvar a uno. Cuando los Panteras manden a Valeria a eliminación, los Tiburones van a salvar a Valeria. “Y se la regresas al nido”, dijo Chuy, entre risas.

Valeria ha tenido conflictos con sus compañeros y con otros equipo

Valeria ha dejado claro que ella no le teme a los enfrentamientos y dice lo que piensa. Al segundo día del estreno, Valeria le dijo a Julia Gama que “las mujeres de tu equipo no vienen a la guerra, ella vienen a modelar”. “Desde el primer momento se la notó altanera, soberbia, egocentrica y con una actitud de diva”, dijo Samira Jalil sobre Valeria.

También ha discutido con su compañera Awilda Herrera, quien pidió arreglar las cosas internamente en La Isla Desafío Extremo. Pero nadie se disculpó con nadie en Panteras.

¿Funcionará el plan de Chuy?