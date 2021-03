Chuy Almada revela el sexo del bebé que está esperando: ¿Hembra o Varón?

Desde que Exatlon Estados Unidos inició hace cuatro temporadas, en el año 2018. El programa de competencias ha contado con atletas emblemáticos que se han ganado el corazón de la masiva audiencia del feroz reto televisivo. Tal es el caso del mexicano del Team Contendientes Chuy Almada, un rostro muy familiar en Exatlon Estados Unidos pues participó en la primera edición, luego volvió como asesor de los participantes en la segunda, y en la cuarta entrega lo hizo nuevamente como participante, y por poco no alcanza la gloria definitiva.

Con 31 años, Chuy Almada tomó sus pasos por Exatlon Estados Unidos no sólo como una enseñanza importante y una oportunidad para demostrar sus destrezas físicas, sino como una plataforma para que los seguidores lo conozcan, y entiendan que detrás del boxeador, hay un hombre que también es motivador, entrenador personal, y que también tiene una hermosa familia junto a su esposa Diana Avilés.

En el pasado, Chuy Almada siempre fue muy franco con el tema de la paternidad, asegurando que él y su esposa estaban listos y que cuando Dios dispusiera, se convertirían en padres. Al parecer Dios dispuso y el 19 de febrero, Chuy Almada y su esposa Diana Avilés, compartieron la buena nueva de que se convertirán en padres con una tierna fotografía en las redes sociales y el siguiente mensaje:

No aguantábamos más guardarles esta noticia ¡Vamos a ser 3 en la casa! Y un perrhijo😅

- Compartimos con ustedes nuestro pase al siguiente nivel en este juego llamado matrimonio, hemos disfrutado nuestros tiempo de 2 y ahora iniciamos esta aventura de ser 3 😱 ….. No tenemos ni idea de lo que nos espera, pero aquÍ vamos pa’ delante 😍💪 comenzamos la divertida y emocionante espera de nuestr@ torit@

- Y aunque esta noticia hace que nos tiemblen un buen las piernas y se me llenen de agua los ojos, estamos súper emocionados de traer una personita a este mundo y ser sus papás.

- No hay nada más bonito que crear vida con la persona que amas 😍