EXATLON: ¿Qué pasa con las piernas de Chuy Almada que fans no paran de hablar?

Desde que Chuy Almada termino su paso por EXATLON All Stars, el atleta no ha dejado de compartir todo tipo de mensajes inspiracionales en sus redes sociales, que animan a sus fieles seguidores.

Pero esta vez, el deportista mexicano quiso llegarle a sus fans con sus palabras, pero muchos no cayeron rendidos ante lo que el atleta dijo, sino que quedaron “embrujados” con sus tonificadas piernas.

El llamado Toro, quien es reconocido como uno de los atletas más fuertes y carismáticos de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, compartió una publicación en la que destacó la importancia de no desfallecer cuando se quieren cumplir los sueños.

“De los que se rinden NADIE se acuerda💣 Hoy quiero decirte que estas más cerca de lo que piensas, que si buscabas una señal es esta: TÚ PUEDES y ya lo estas logrando, vas por el camino correcto y no tienes ni idea de las bendiciones que están por llegar a tu vida”, fue el comentario mostrado por Chuy en su Instagram.

“Tal vez hoy estas con las manos vacías pero con el corazón lleno de FE y fortaleza… Mañana tu vida estará llena de logros, de éxito, de felicidad y metas alcanzadas. Dios esta moviendo todo a tu favor, pero tú no dejes de luchar, no dejes de avanzar hacia enfrente. Súbele un poquito más a tu FE y prepárate para lo mejor. Comenta “No me rendiré” si te llegó el mensaje!!!”, agregó Chuy en su comentario.

Pero debido a que Chuy compartió sus pensamientos con una foto en la que con un look de shorts, presumió de su anatomía, fueron sus piernas las que se robaron el show.

Algunos fans reaccionaron ante el mensaje del exatleta de EXATLON, pero hubo otros que se quedaron pegados con las piernas de Chuy, que son bastante musculosas y cuentan con un tatuaje de la imagen de un toro.

“No me rendiré!!!! Yo soy mi competencia. Y lo conseguiré 👏🙌”, “que piernotas Chuy”, “Dios mio como le hacen para tener esas piernas?”, “Que piernon, súper wow” y “piernotassss”, fueron algunos de los comentarios que desencaden Chuy con su post.

“Que entrenado estás Chuy, ojalá estar así como tu 😔😔, PD: (se acerca mí cumpleaños y lo que más quisiera en la vida sería un saludo tuyo Chuy porfa)”, “desde que entreno con el Toro nunca me rindo”, “No me rendiré 🐂” y “Necesitaba leer esto 🙌❤️”, comentaron otros fans del atleta, quien tiene su propio gimnasio.

Hace unas semanas Chuy compartió en su Instagram uno de sus mayores logros hasta el momento para llegarle a sus fans.

“¡QUE FELICIDAD! 2 millones de TORITOS 🔥🔥 Sin duda derramar una lágrima de alegría por un logro hace valer miles las miles de gotas sudor que derrame para alcanzarlo 👏👏 ¿si se entendió? 🥲😅😥😍”, dijo Chuy tras anunciar el logro en su canal de YouTube.

“Graaaaacias a ustedes tengo el trabajo más chingon del mundo!!! Transformo físicos, mentes, vidas a través de la pantalla y eso me llena el corazón de felicidad!!! Cuando empecé a subir videos en la pandemia, no creí llegar tan lejos y ver este EJÉRCITO tan fuerte que hemos logrado me da PILA para seguir dandole durísimo”, menciono el deportista.

Dinos que te parece la figura de Chuy y dinos si eres de los que admira sus piernas.