Chuy Almada envía emotivo mensaje por su próxima paternidad ¿Qué dijo?

El ex participante de Exatlon Estados Unidos, Chuy Almada, se encuentra en un momento crucial de su vida a nivel personal. No sólo está creciendo cada vez más como profesional, sino que está próximo a convertirse en padre junto a su esposa, Diana Avilés. Próximamente viene una nueva generación de Exatloneros, recientemente ex participantes de otras entregas como Tommy Ramos y Fernando Lozada se convirtieron en padres, y ahora es el turno de uno de los más queridos miembros del Team Contendientes, a quien ya se le acerca el momento de conocer a su bebé.

La revelación

Chuy Almada, participante de la primera temporada en donde la ahora comentarista deportiva Chelly Cantú se coronó ganadora, recientemente compartió la buena noticia de que junto a su esposa, se convertirá en padre de como él mismo le llama, “Un Torito”, pues recientemente compartieron que será varón.

Queridos toritos les comparto uno de los momentos más felices y únicos de mi vida 😍 para los que adivinaron si… VAMOS A TENER UN NIÑO 💙.

–

Nos sentimos muy felices y bendecidos con esta noticia… tendremos un torito un Chuyito Almada más en la familia ¡WOW! Voy hacer papa!! Juro que voy a dar todo por ser el mejor padre del mundo.. voy a poner todo de mi! Increíble que algo tan chiquito y sin conocerte nos llenes tanto el ALMA 💙😍

–

Nos vemos en Septiembre querido hijo!!!!

Con este mensaje, Almada reveló en ese entonces dos detalles muy importantes, uno de ellos es que tendrá un niño, y el otro es que vendrá al mundo el próximo mes de septiembre. Algo que tiene a la pareja muy contenta pues cada vez se acerca más la fecha de conocer al “pequeño torito”.

De hecho, el propio Chuy ha confesado siempre que desde que se enteró que sería padre, ha sentido mucha emoción, pero también muchos nervios. “esta noticia hace que nos tiemblen un buen las piernas y se me llenen de agua los ojos, estamos súper emocionados de traer una personita a este mundo y ser sus papás.” Dijo el ex participante de la cuarta temporada, y también de la primera del feroz programa de competencias.

Chuy Almada envía emotivo mensaje por su próxima paternidad

Mientras los meses van pasando en esta emocionante aventura para Chuy Almada y Diana Avilés, empiezan a descubrir nuevas emociones y alegrías que nunca antes habían sentido, así lo describió en unas fotos que compartió recientemente Chuy con un sentido mensaje, que refleja lo mucho que ha crecido emocionalmente en esta nueva e importante etapa de su vida.

“Voy a ser papá muy pronto y soy el hombre mas feliz del mundo ¿se me nota? . Pd : Estoy bien contento y emocionado, porque hace rato pude sentir las primeras pataditas de nuestro torito en la panza de la Dianita 😍”

Al momento de publicar la foto, ya Almada contaba con cientos de bonitos mensajes de apoyo de sus cientos de miles de seguidores, quienes están acompañando a la pareja durante esta bonita experiencia de ser padres.