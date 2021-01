“Chuy” Almada confiesa su deseo de estar en Exatlón México

El mexicano Jesús “Chuy” Almada, ex participante de la primera y la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos, conversó con Erasmo Provenza en “Ahora Mismo con…” acerca de su actualidad y aprovechó la oportunidad para manifestar su deseo de participar en la versión mexicana del show.

“Lo que me encanta de Exatlón México es que aquí (México) la gente lo adora.¡La gente se vuelve loca! Cualquier participante, aunque dure una semana, sale por México y lo conocen en todos lados y me quedó esa cosquillita ahí. Aquí son pocos los que conocen mi trabajo allá y me gustaría hacer algo en México para que me conozcan un poco más”, confesó el finalista de la cuarta temporada de Exatlón EEUU.

El oriundo de Sonora también compartió sus planes a futuro, entre ellos su nuevo proyecto a través de YouTube y cómo va su relación con su esposa Diana. Manifestó su deseo de ser padre pero es algo que buscará a su debido momento.

Mira la entrevista completa aquí.

Ahora Mismo con: "Chuy" Almada.El mexicano, instructor físico y ex atleta de #ExatlonEEUU, Jesús Almada, conversó con Erasmo Provenza acerca de su actualidad y además confesó su deseo de participar en #ExatlónMX. 2021-01-26T22:14:23Z

Para seguir a Erasmo Provenza entra a su Instagram, aquí.

Para seguir a Erasmo Provenza entra a su Facebook, aquí.

Para seguir a Erasmo Provenza entra a su canal de YouTube, aquí.