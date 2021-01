Chuy Almada ex EXATLON EEUU, tuvo que chequear su salud ¿Qué le pasa?

La cuarta temporada del exitoso reality de competencia deportiva Exatlon Estados Unidos culminó con el triunfo de el “Gringo Latino” Nate Burkhalter, del Team Famosos. Los televidentes disfrutaron en familia la nueva era de Exatlon cuando el grupo de impresionantes atletas regresaron a la competencia en busca del premio final de US$200.000 dólares que recibió Nate, Conducido por el comentarista deportivo Erasmo Provenza, el intenso programa familiar contó con nuevos obstáculos y retos, nuevos atletas que se integraron a los equipos en condición de refuerzo, premios en efectivo semanalmente y la llegada de la campeona de la primera temporada, Marisela “Chelly” Cantú como comentarista.

Uno de sus participantes más emblemáticos es el Contendiente Chuy Almada, el Navojoense de 32 años de edad se convirtió durante su paso por la competencia en una especie de líder espiritual de su equipo, siempre dando apoyo a sus compañeros y su despedida marcó un antes y un después en la competencia, es por eso que regresó la pasada temporada, luego de una votación masiva de los fanáticos del programa de televisión, por una segunda vuelta. “Pienso dar todo en cada circuito porque en Exatlon cada día cuenta, van a ver otra versión mía que nunca habían visto.” Nos confesó en exclusiva a comienzos de la temporada.

Chuy Almada tuvo que chequear su salud

Recientemente, el querido ex contendiente compartió a través de su perfil de instagram que sufrió una especie de reacción alérgica, por lo que tuvo que asistir al médico para ser chequeado cuanto antes. Pero también fue rápido en indicar que si bien no tuvo suerte en su visita, se siente muy bien. No se pierdan el video:

¡REACCIÓN ALÉRGICA DE CHUY! ¿FUE AL HOSPITAL? | EXATLON ESTADOS UNIDOS QUINTA TEMPORADA 26 DE ENERO 2021-01-12T14:00:12Z

Lo que debes saber de Chuy Almada

El Boxeo: Su Terapia

Almada asegura que de pequeño jamás le gustaron los deportes tradicionales como el Baseball ó Basket, desde muy temprano se enamoró del boxeo y lo empezó a practicar como una especie de terapia para drenar sus distintas emociones.

A partir de allí, el mexicano no ha parado de competir y llevar el nombre de su país en alto por todo el mundo, actualmente tiene su propio gimnasio en donde enseña a los asistentes sus rigurosas rutinas de ejercicio.

Tiene una relación “2.0”

Chuy Almada y su esposa, la entrenadora física Diana Avilés se conocieron por medio de las redes sociales y una vez empezaron a salir, “más nunca se separaron”, esto aseguró Diana al programa de televisión Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo, en el año 2018, cuando estaban recién casados. Aquí, también indicó que estaba segura que Almada debió sentirse sólo en las arenas de Exatlon, pero que su fuerte conexión fue la mejor compañía.

Es un amante de la comida mexicana y la cerveza

Chuy admite siempre en redes sociales que aunque en general trata de alimentarse de manera sana, su debilidad son los tacos y la cerveza, y trata de disfrutar de ellos “al menos una vez por semana.”