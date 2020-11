Chuy Almada está de fiesta ¿Qué celebra el “Toro” de Exatlon EEUU?

La cuarta temporada del exitoso reality de competencia deportiva Exatlon Estados Unidos ya culminó con el triunfo de el “Gringo Latino” Nate Burkhalter, del Team Famosos. Los televidentes disfrutaron en familia la nueva era de Exatlon cuando el grupo de impresionantes atletas regresaron a la competencia en busca del premio final de US$200.000 dólares que recibió Nate, Conducido por el comentarista deportivo Erasmo Provenza, el intenso programa familiar contó con nuevos obstáculos y retos, nuevos atletas que se integraron a los equipos en condición de refuerzo, premios en efectivo semanalmente y la llegada de la campeona de la primera temporada, Marisela “Chelly” Cantú como comentarista.

Uno de sus participantes más emblemáticos está de fiesta hoy, se trata de Chuy Almada, el Navojoense de 30 años de edad se convirtió durante su paso por la competencia en una especie de líder espiritual de su equipo, siempre dando apoyo a sus compañeros y su despedida marcó un antes y un después en la competencia, es por eso que regresó la pasada temporada, luego de una votación masiva de los fanáticos del programa de televisión, por una segunda vuelta. “Pienso dar todo en cada circuito porque en Exatlon cada día cuenta, van a ver otra versión mía que nunca habían visto.” Nos confesó en exclusiva a comienzos de la temporada.

A post shared by Chuy Almada (@chuyalmada) on Oct 11, 2020 at 7:14pm PDT

View this post on Instagram

El atleta mexicano está muy contento pues su canal de YouTube, en donde comparte sus rutinas de ejercicios, alcanzó la cifra de 200,000 suscriptores, por lo que Almada envió un mensaje con la intención de agradecer a todos los que lo acompañan en esta aventura:

💥Placa de 100K suscriptores en YouTube 💥Otro sueño hecho realidad…mucho esfuerzo detrás de ese número (por cierto HOY ya somos 212K)… pero lo más importante, muchas ganas de HACERLO…

.

¡¡Lo logramos JUNTOS, esto ES DE USTEDES!!! 🤩 Gracias a todos los que han creído en este proyecto desde el día 1 y gracias por el apoyo que siempre me dan día a día, sus mensajes son mi gasolina 🔥 en solo 5 meses hemos crecido una barbaridad y VAMOS POR ESE MILLÓN.

.

Ustedes siempre me inspiran y por eso nunca dejaré de motivarlos 🤩 La pasión y el amor que le tengo a gritarles a través de YouTube va más allá de lo que se imaginan.

Y lo que me llena de felicidad es la comunidad que he creado y las grandes amistades que he hecho y las vidas que estoy cambiando por medio de las redes sociales.

.

Por último ahí les va un mensaje para todo el que tenga una meta, sea cual fuera, lejana o no… Sólo HAZLO! GRACIAS TORITOS!!!