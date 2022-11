Desde la primera temporada de La Casa de los Famosos, cuando vimos al “Vaquero” de Exatlon Estados Unidos Kelvin Noé Rentería entre sus participantes, los fieles seguidores de Exatlon Estados Unidos siempre han querido ver a otro de los atletas de la llamada “competencia más feroz del planeta” en la polémica casa, y la tercera temporada, que comienza el próximo 17 de enero, podría ser la oportunidad perfecta para otro rostro emblemático de Exatlon EEUU, se trata de “El Toro” Chuy Almada.

A Chuy lo conocimos por primera vez en la edición inaugural de Exatlon Estados Unidos, para luego verlo nuevamente varias temporadas después, primero como asesor de los participantes, y luego nuevamente como participante, llegando siempre muy cerca de la gran final.

Ahora, en Exatlon All Stars, Chuy Almada está acompañado de nombres como: Alondra González, Francisco ‘El Maza’ Rodríguez, Jevier Cintrón, campeón de la quinta temporada, Chuy Almada, J.C Herrera, Viviana Michel, el “Tarzán Boricua” Elías Tirado, la eterna “Pantera” Denisse Novoa, Ana Parra, Kelvin Noe Rentería, Yamilet Peña, y “La Rebelde” Valeria Sofía Rodríguez.

Estos rostros conocidos por todos se enfrentarán por el trofeo y el premio en efectivos con los que serían los cuatro mejores de la séptima temporada: Caterine Ibargüen, Jonny Magallón (del Team Famosos) y Azul Grantón y Yoridan Martinez (del Team Contendientes).

Gracias a su camino dentro de Exatlon Estados Unidos, Chuy ha construido un grupo de fervientes fanáticos que le acompañan en cada paso que dan, no en vano fue elegido para regresar en Exatlon All Stars, e incluso se está mencionando constantemente como una posibilidad para la tercera temporada de La Casa de los Famosos, cuya lista de participantes no ha sido confirmada por los momentos.

Chuy Almada: ¿De EXATLON ALL STARS a LA CASA DE LOS FAMOSOS 3?

El portal de entretenimiento Madison Entertainment, revela que existe el fuerte rumor no confirmado sobre la posibilidad que Chuy Almada se sume a la tercera temporada de La Casa de los Famosos tal como lo hizo Kelvin Rentería en la primera edición, lo que al momento no está aclarado. No se pierdan el video aquí:

Sobre esto los fanáticos tienen en su mayoría opiniones encontradas, pues aseguran que Almada ya es un hombre casado y con una familia, por lo que un reality como La Casa de los Famosos no sería el ambiente más propicio para él: “Parece que la producción no conocen a mas nadie que pueda ir a la casa de los famosos # 3 ,solamente conocen a Chuy y al Vaquero.”, “No más vale q ningún atleta vaya a casa de famosos porq salen tan quemados q no les conviene”, “Chuy no me gusta como para que este en la casa de los famosos, está bien un soltero, pero el está felizmente Casado.” son sólo algunos de los comentarios que compartieron los seguidores sobre esta posibilidad.

Queda por esperar el anuncio formal de Telemundo sobre los nuevos nombres que estarán en La Casa de los Famosos 3.