A lo largo de las cinco temporadas del programa de competencias de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, han habido atletas que se convierten en emblemas de la llamada “competencia más feroz del planeta”, en primer lugar por sus demostradas aptitudes deportivas y atléticas, su enfoque a la hora de trazarse estrategias, y por supuesto, por su buena actitud a la hora de superar los difíciles circuitos, que parece que se hacen más complicados a medida que avanzan las entregas.

Uno de estos participantes, no es otro que el querido “Toro” de México, Chuy Almada. Desde la primera temporada, el talentoso entrenador personal se ha convertido en un rostro conocido y muy admirado por los fanáticos de Exatlon Estados Unidos. Chuy no es sólo un atleta sin igual, sino que también durante su paso por el reality deportivo, primero en la entrega inicial, y luego en la cuarta, se convirtió en una voz de apoyo y crecimiento para cada uno de sus compañeros del Team Contendientes, e incluso también los rivales del Team Famosos, probando así que el dicho “Rivales más no enemigos”, es una realidad en su caso.

La motivación es la gran compañera de Chuy Almada, y su mayor misión dentro y fuera de Exatlon Estados Unidos, no en vano, a través de su canal de YouTube, “El Toro Almada”, constantemente comparte videos de sus estrictas rutinas de ejercicios en donde incita a sus fieles de seguidores a lograr la mejor versión de sí mismos.

Chuy Almada envía tierno mensaje en redes sociales ¿De qué se trata?

A través de sus redes sociales, en donde se mantiene muy activo, Chuy Almada no perdió la oportunidad en informar a sus seguidores que su esposa y él estaban por convertirse en padres de un varoncito a quien llamaron Jesús, igual que su padre, y desde entonces, las imágenes de Chuy y Diana, disfrutando de esta nueva etapa, no se han hecho esperar.

Recientemente, Chuy compartió una adorable foto en donde se le ve disfrutando de un bebé acompañado de su hijo, con el siguiente mensaje:

“Recordatorio de mi para mi : Disfruta cada instante, cada momento, porque el tiempo pasa volando y en un parpadear de ojos mi pequeñin me va a cargar a mi 😍🤟😅”

Además de esto, también promocionó las bondades del establecimiento en donde se encontraba, y también aprovechó de hacer la pregunta del millón, “¿Nos parecemos?” refiriéndose a él y su pequeño.

El primer mensaje fue de su esposa Diana Avilés, quien le escribió: “¡Qué guapo te ves de papá!”, y por supuesto, a esto se le unieron cientos de mensajes felicitando al orgulloso padre y a su bebé, indicando que en efecto, y a pesar de haber nacido hace poco y estar muy pequeño todavía, si se parece a su padre.

Otros incluso desde ya indican que el pequeño podría seguir la ruta de Chuy: “próximo torito guerrero!!”, lo cierto es que, cualquier camino que el pequeño elija seguir en un futuro, estamos seguros que sus padres le apoyarán incondicionalmente.

¡Felicidades, Toro!