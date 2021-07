EXATLON 5 EEUU: Una chica con problemas ¿Qué está pasando?

Vaya que ha sido una semana particularmente controversial en la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos. Ya tan avanzada la competencia deportiva de Telemundo, toda la audiencia se encuentra a la espera de nuevos refuerzos que se estarán sumando en los próximos días y han causado todo tipo de comentarios entre los seguidores de la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

Semana de cambios… Y Rumores

Con la llegada de dos nuevos refuerzos que ya estarían confirmados para las mujeres de ambos equipos, las atletas Génesis Romero y Diana Juárez quienes ingresarán a sus respectivos equipos luego de medir fuerzas delante de ellos, en donde el equipo ganador de la jornada tendrá el chance de elegir a la de su preferencia, también llegó un nuevo circuito, llamado “Anfibio”, en donde no sólo es un largo recorrido, sino que hay diferentes pruebas de fuerza que llevarán las condiciones de cada uno de los atletas, al límite de sus capacidades.

Pero por supuesto, algo muy propio de la presente temporada de Exatlon Estados Unidos han sido rumores, y desde hace varios días, en los diferentes portales de fanáticos ha circulado una información no confirmada sobre una de las chicas, y un supuesto problema serio que estaría enfrentando. En algunos portales se informó que habría un embarazo en puertas, y tantas otras teorías que sólo resultaron ser especulaciones sin ningún fundamento ni confirmación.

Habla Keyla

Dejémosle a una de las fuentes de información más confiables de todo lo relacionado a Exatlon Estados Unidos, la YouTuber conocida entre los fanáticos como “Keyla: La Reina de los Spoilers”, desmontar tantos rumores y finalmente aclarar lo que estaría sucediendo con una de las mujeres competidoras dentro de Exatlon EEUU.

Fue precisamente la YouTuber, que con algunos mensajes en su perfil de redes sociales, puso fin a tantos comentarios y explicó que una atleta de Exatlon Estados Unidos estaría enfrentando un problema de salud, más concretamente dental con una situación que involucra a sus muelas cordales e incluso habría resultado infectada. Cuando esto sucede, debe ser tratado cuanto antes con un equipo médico competente para así evitar males mayores. El nombre de la chica en cuestión se desconoce, pero ya se encuentra tratada y se espera que mejore en los próximos días.

No se pierdan este video, cortesía del canal de YouTube Movies MV, en donde le ponen fin a tantos comentarios que han poblado las redes sociales con respecto a Exatlon Estados Unidos:





Play



ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, PROBLEMAS DE CHICAS, CONTENDIENTES GANAN DOMINGO 4 DE JULIO ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, PROBLEMAS DE CHICAS, CONTENDIENTES GANAN DOMINGO 4 DE JULIO 2021-07-03T15:34:23Z

Los comentarios sobre este video cargado de información no se hicieron esperar y como se puede ver, los fanáticos siguen enfocados en todo lo referente a estos refuerzos que estarían por sumarse a sólo semanas del fin de la quinta temporada. Un seguidor comentó: “A 7 semanas de terminar la temporada, traer refuerzos.Para mi ninguno de los dos equipos necesitan refuerzos, ellos lo que necesitan, es que termine esté circo mediático que es esta 5ta temporada..”, por otro lado, una seguidora aseguró sentirse cansada ya de la presente temporada: “Sinceramente estoy aburrida de exatlon USA …deberían haber terminado..quieren acabar con los rojos de todas maneras ..refuerzos son de más …preferencias muy mal ..👎 y no me asombrare que el final sean refuerzos..fresquesitos sin problema y los q comenzaron desde el principio agotados…tristes golpeados etc ..temporada pésima 😡”