EXATLON 5 EEUU: ¿Qué pasó entre Chelly Cantú y Norma Palafox?

Después de varios meses de intensas emociones, la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos se está acercando a su gran final, en el que la audiencia conocerá al hombre y mujer que recibirán el último premio y se coronarán como ganadores de una edición que quedará para el recuerdo pues algo definitivo es que aquí también ha pasado de todo.

Es que cuando decimos que han sucedido muchas cosas, definitivamente no bromeamos; sanciones, expulsiones, un romance, interminables lesionados, un fallecimiento de un familiar, y mucha presión, es sólo un ejemplo de lo que están viviendo los atletas que continuan en la competencia.

La jornada del 19 de Julio

A sólo cinco semanas del fin de la competencia, cada atleta está cada vez más determinado, sobretodo los Famosos, que han perdido cinco elementos de forma consecutiva, lo que se traduce en un duro golpe para el equipo.

El 19 de Julio hubo batalla individual por las medallas, con un formato a una vida solamente con marcada diferencia entre azules y rojos, siendo los Contendientes quienes agrupan más medallas con un total de 10, mientras los rojos tienen 6. La competencia tuvo una particularidad que se ha visto poco en la presente temporada. ¡No hubo lesionados!

Por el lado de las chicas, Nathy y Palafox terminaron en un duelo final en donde Nathy se alzó con el triunfo. Justo antes de esto, como ya es costumbre, ambas atletas fueron entrevistadas por la conductora y reportera Chelly Cantú, allí en donde la situación se puso interesante.

¿Qué pasó entre Chelly Cantú y Norma Palafox?

En la entrevista a ambas atletas del Team Famosos, Chelly Cantú dijo lo siguiente: “Oye Nathy, ¿Qué harías tú si ganas la medalla?” e inmediatamente procede a decirle “Yo creo que sí la ganas tú, sí, tú la vas a ganar”. Después Cantú siguió con Norma Palafox y le dijo: “Ahora te pregunto a ti lo mismo, Normita, ¿Qué harías con la medalla?”.

Norma Palafox fue contundente en su respuesta: “No, pues, tu ya dijiste que ganó Nathy, yo no tengo oportunidad de nada”. En el video que verán a continuación, incluso detallan la expresión de norma ante esta pregunta. No se la pierdan aquí:





Sobre esta situación, los comentarios de los seguidores y fanáticos no se hicieron esperar, asegurando que Chelly Cantú no hizo bien la entrevista y debió cuidar un poco más sus palabras al referirse a ambas atletas. Esto dijo un fanático: Buenos días. Como siempre la “entrevistadora” metiendo el cuerpo entero con sus extrañas preguntas y afirmaciones. Hasta cuando vamos a soportar algo insoportable. Ella sabía Natalia una excelente atleta ganaría la medalla. Los participantes se respetan, sobretodo a la Srta Norma Palafox “líder” en efectividad Producción debe enviarla urgente a cursos de dicción.”

Otra seguidora fue clara en asegurar que si bien Cantú es una gran guerrera, no le gusta como reportera de Exatlon Estados Unidos: “¡Yo siempre he notado que Chelly hace muchas preguntas bastantes incómodas, o fuera de lugar; espero que para la próxima temporada venga otra muchacha que sepa hacer preguntas correctas; Disculpen los fans de Chelly pero al menos a mí no me gusta; ¡¡Me encanta como guerrera, no como entrevistadora!!!”

De cualquier manera, Exatlon Estados Unidos continua en una etapa crucial. ¡Adelante guerreros!