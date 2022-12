EXATLON All Stars: Chelly Cantú saca a la luz una verdad sobre Jeyvier Cintrón

Los fans de Jeyvier Cintrón en EXATLON Estados Unidos están preocupados por la salud del campeón de la quinta temporada del reality show de Telemundo, luego de haber sufrido una fuerte lesión, y mientras sigue adelante la competencia y los seguidores piden por su pronta recuperación, salió a la luz una verdad desconocida sobre el boricua.

Y es que a pesar de que el boxeador es un atleta entregado y muy disciplinado que hace muy bien las cosas, en muchas ocasiones Jeyvier no cree tanto en su potencial y hasta llega a desfallecer.

Así lo reveló la copresentadora del programa de Telemundo, Chelly Cantú, quien en entrevista con Ahoramismo confesó la admiración que profesa por el excampeón del reality, pero al mismo tiempo narró cómo en la quinta temporada, a pesar de que Jeyvier era el gran favorito, se mostraba incrédulo.

Los escalones que llevaron a Jeyvier al éxito | Exatlón EEUU #5 Los momentos las emblemáticos del camino de Jeyvier Cintron rumbo a la victoria.Exatlón Estados Unidos – Exatlón EEUU #5 Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. Famosos: Norma Palafox, Mack Roesch, Nicole Regnier, Nathalia Sánchez, Frank Beltre, Jacobo… 2021-09-02T23:00:17Z

“Mira, Jeyver Cintrón, como un mes antes de la final, me acuerdo perfecto, no paraba de decir ‘no, pues ya’, ‘no, no sé que’, ‘ay pues a ver si llego’, ‘lo que venga’, y ‘pues yo si me quedo en esta parte, estoy bien'”, dijo Chelly recordando la manera en que el boricua no se mostraba convencido de poder alcanzar el triunfo.

La exgimnasta olímpica fue más allá y afirmó que hay muchos detalles de los atletas que los televidentes no alcanzan a observar, pero al tenerlos ella de cerca, puede hacerse una mejor idea de todos, e insistió en que al igual que pasó con Jeyvier en esa temporada, ha visto a muchos concursantes que parecen querer rendirse.

“No todo sale obviamente en televisión, pero ver esos momentos donde flaquean, donde el atleta dice: ‘ya para qué le hecho ganas’, ‘ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir’, y eso no pasa en televisión. Y la gente no sabe que el atleta está hasta acá, de lo que sea, Cada quien tiene sus problemas diferentes y escuchas mucho el ‘me quiero ir’. Esa parte es de las más complicadas, porque te saca tu más ‘yo’, donde sacas de repente esa personalidad que no te ayuda para seguir en la competencia”, agregó la campeona de la primera temporada de EXATLON Estados Unidos.

Exatlón EE.UU. 7: Jeyvier gana el noveno punto para los Rojos | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Jeyvier Cintrón se enfrenta a Chuy Almada en una emocionante batalla en el Circuito Anfibio y deja al equipo Rojo a un punto de la victoria de la noche en Exatlón Estados Unidos All-Stars. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/axxa7LnQ0ub SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT Exatlon All-Stars En esta nueva etapa de la 7ma temporada… 2022-12-14T18:14:47Z

Frederik Oldenburg coincidió con su colega en que Jeyvier no pareció estar muy convencido de la victoria en la quinta temporada, y agregó que lo sorprendente era ver el gran atleta que es con esa postura.

“Sabes qué es lo impresionante de Jeyvier, que creo que Jeyvier si hubiese hecho las cosas mal como para perder, no le hubiesen salido, porque es tan bueno. No habia manera de perder”, dijo el animador venezolano, quien advirtió que es en esos momentos en los que los atletas flaquean, que los animadores tratan de apoyarlos con frases y aliento.

‘Chelly’ Cantú explica los cambios en Exatlón | En Casa Con Telemundo ‘Chelly’ Cantú y algunos atletas que participarán en Exatlón: Edición Mundial, hablan sobre sus expectativas en la competencia más feroz del planeta. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/EnCasaConTelemundo En Casa Con Telemundo Ana Jurka y Carlos Adyan te traen una oferta ligera, de formato accesible, familiar y cálido que incluye moda, belleza, cocina, salud y… 2022-09-12T19:36:53Z

“Esta es una competencia que termina siendo más mental, entonces si pierdes los estribos, si pierdes la calma, vas a perder en el circuito” , concluyó Frederik.