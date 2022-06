Chelly Cantú resalta algo de su aspecto en EXATLON EEUU: ¿De qué se trata?

A lo largo de sus seis temporadas, el reality deportivo de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, a contado con nombres que pasan de ser virtuales desconocidos a personalidades en diferentes ámbitos incluyendo frente a las cámaras. Tal es el caso de Marisella “Chelly” Cantú, quien pasó de hacer historia al convertirse en la primera ganadora de la competencia, llamada “la más feroz del planeta”, que pasó de ser una querida gimnasta mexicana, a una experta comentarista deportiva en Exatlon Estados Unidos, reto en el que puede brindar una mirada certera y acertada que sólo una campeona ofrece.

Abierta con sus seguidores

Parte de lo que le ha ganado a Chelly Cantú cientos de miles de seguidores desde que la vimos por primera vez en Exatlon Estados Unidos luchando por alcanzar un sueño, ha sido su franqueza y sinceridad a través de las redes sociales, por donde comparte momentos importantes de una mujer joven, recién casada. A través de su perfil de Instagram Chelly comparte imágenes junto a su esposo, sus amigos, sus mascotas, y también haciendo tiktok, con diferentes retos que incluso incluyen distintos bailes en donde deja claro que, si bien es una personalidad dentro del mundo del deporte, también es una joven que le gusta pasarla bien.

De hecho, hace pocos días Chelly cumplió una importante fecha, su sexto aniversario de casada, y lo celebró con un divertido reel en su cuenta de instagram, acompañado de un emotivo mensaje para su esposo:

“Feliz 6to aniversario de bodas mi vida 😍

Gracias por crecer a mi lado, por aguantarnos mutuamente, por todos esos besos que me regalas a diario y por esas risas que sean interminables. Ya no te enojes haciendo reels ok 😅

A seguir trabajando en cada uno de nosotros para formar una mejor unidad 🤩😍😎

Feliz aniversario 🎉” escribió Chelly con un video que simboliza los momentos “menos divertidos” y el pasar de los años junto a su esposo.

Pero como es de esperarse, Chelly Cantú en su condición de primera campeona y comentarista de Exatlon Estados Unidos, no se mide en compartir diferentes fotos y videos sobre la competencia, llegando a hacer un video, en el que habló sobre lo mucho que le gustan los “outfits” que usa mientras conduce el programa de televisión junto al presentador Frederik Oldenburg.

“outfits ExatlonEEUU El responsable de todo 😊 @readingp 🔝 Me encantan los colores 😻, pulgar arriba 👍🏽 si les gusto, estaré comentando…..”

Chelly no sólo recordó sus indumentarias sino que aplaudió a la persona encargada de su estilismo, llamándolo “el responsable de todo”. Este video generó todo tipo de reacciones, incluso por la campeona de la sexta temporada Susana Abundiz, que le escribió lo siguiente: “La host más Guapaaa!!!! 😍😍🙌🏼” y definitivamente Susana no fue la única campeona, “La Rebelde” Valeria Sofía Rodríguez también tuvo un mensaje para Chelly: Me encanta 😍🔥.

Lo cierto es que Chelly se ha convertido en una pieza vital dentro de Exatlon Estados Unidos que esperamos ver de vuelta en la séptima temporada.

¡Siempre te ves guapa, Chelly!