EXATLON: Chelly Cantú muestra a su mamá y a sus hermanos

Este domingo se festejó el Día de la Madre, y la excampeona de EXATLON Estados Unidos, Chelly Cantú, no perdió la oportunidad para rendir un homenaje público a su mamá.

La campeona de la primera edición de EXATLON Estados Unidos y copresentadora del reality show de Telemundo, colgó en su Instagram un precioso mensaje, pero al mismo tiempo mostró aquellos días de su infancia, al lado de sus hermanos.

La exgimnasta olímpica compartió la preciosa fotografía de su niñez, al lado de mami y en ella sobresalía su hermosa y famosa sonrisa.

“Feliz día mamita hermosa @trejomariselamata gracias simplemente por amarnos como lo haces, por tu dedicación, por tu entrega, por todo lo que has hecho por nosotros hoy y siempre”, comentó la deportista mexicana. “Dios te siga dando todo lo que mereces y que te siga llenando de mucha salud para tenerte siempre a nuestro lado, te amamos con el alma 🫶🏼

En su misiva, Chelly también envió un mensaje de felicitación a todas las muejres que la siguen y que tienen el privilegio de la maternidad.

“Feliz día a todas las mamis que están por aquí leyendo este texto, les deseo mucho amor en este día y que Diosito me las cuide siempre 🙏🏼🩷💐”, agregó la coanimadora de la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

La primera en reaccionar al comentario de Chelly fue su orgullosa madre, quien respondió a los elogios diciendo: “😍Gracias mi preciosa es un privilegio tenerlos como hijos😍Dios los bendiga siempre🙏❤️”.

Los comentarios de los fans de la deportista no tardaron en aparecer, y pronto llenaron la cuenta de Instagram de la comunicadora, donde un detalle que llamó la atención es que sus fans coincidieron en que a pesar del paso de los años, Chelly sigue manteniendo intacta su tierna carita.

“Feliz día a tu mami ❤️”, “Tu carita nunca cambia 😍”, “Que linda foto Cheli, tu carita no ha cambiado, eres bien preciosa, saludos y bendiciones”, “Felicidades para tu mamá!!”, “Dios no has cambiado nada”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de Chelly.

“Muchas felicidades para tu mamá 🥳🥳🎉🥰😍✨🤍 chelly que se la pase muy bien”, “Felicidades para tu madre”, “Son igualitas tu y tu mami”, “tu carita es la misma de siempre”, “Wow, que ternura de foto”, agregaron otros fans de la estrella del mundo del deporte y de EXATLOn.

Dinos que te pareció el mensajito con el que Chelly honró a su mami en su día y cuéntanos si crees que en realidad la mexicana no ha cambiado mucho desde que era una niña.