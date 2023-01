¿Caterine Ibargüen molesta por triunfo de Yamilet?: ¡Esta foto habla por si sola!

Para nadie es un secreto que Caterine Ibargüen es una atleta muy competitiva y quería convertirse en la primera colombiana en levantar el trofeo de campeona en EXATLON Estados Unidos.

Y aunque la medallista olímpica dio todo para hacer realidad su sueño, al final no pudo contra Yamilet Peña, quien resultó ser la gran campeona. Sin embargo, y a pesar de que más de un detractor de la colombiana aseguraba que la atleta estaría muy frustrada y enojada de no alcanzar el primer lugar del show, la verdad fue todo lo contrario.

Caterine festejó como propia la victoria de la gimnasta dominicana, no solo dejando ver que es una atleta que sabe reconocer el talento de sus rivales, sino porque además logró consolidar una amistad entrañable con su compañera de equipo.

Y además de las palabras de afecto y cariño que Caterine profesó hacia su rival en la final de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, donde elogió a Yamilet como una deportista consagrada, una fotografía que circula en redes muestra el verdadero sentimiento que le produjo ver a su amiga quitándole la victoria.

Como dice el adagio popular, “una imagen vale más que mil palabras”, y en la foto compartida por la cuenta del reality show en Instagram, se aprecia que Caterine realmente disfrutó el triunfo de la dominicana.

La dominicana se aferró a la cintura de la medallista y mientras lloraba de felicidad por la hazaña lograda, Caterine le dio un beso en la frente, no solo honrando a la joven sino manifestándole su aprecio y admiración.

A lo largo del reality, desde que Yamilet se sumó a la edición All Stars, la gimnasta y la atleta de salto alto crearon una bella relación de amistad y confianza que es uno de los mejores premios que Caterine aseguró llevarse del show.

“Algo que yo me llevo de EXATLON, muy presente, es la empatia: darla y recibirla, porque muchas veces pude ayudar a mis amigos con los puntos, y otras veces tuve que tener la esperanza de que ellos me ayudaran. Así que es ponerte en el lugar del otro, y siempre que tienes la oportunidad de que te ayuden, dejarte ayudar”, dijo Caterine tras su derrota en EXATLON All Stars.

