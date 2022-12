EXATLON All Stars: Caterine Ibargüen empuja a Yamilet: [VIDEO]

Caterine Ibargüen no ha pasado por EXATLON Estados Unidos sin dejar huella, y prueba de ello es que los televidentes la ven con mucho favoritismo para convertirse en la campeona de la edición All Stars, que ha generado todo tipo de pasiones.

Y esta vez, la medallista olimpica, dejó ver que no solamente es una gran atleta sino que es una buena amiga, lista para ofrecer sus mejores consejos, como lo manifestó en una charla que sostuvo con su compañera de equipo, Yamilet Peña.

La colombiana empujó a su coequipera, quien tiene un gimnasio, a crear nuevos programas que incluyan a todo tipo de personas, entre ellos niños con necesidades especiales.

Así se aprecia en un video compartido por la cuenta de EXATLON Estados Unidos en Instagram, donde se observa a Caterine sugiriendo a Yamilet que en el gimnasio que tiene, promueva un programa deportivo para pequeñitos con síndrome de Down.

“Deberías mover un programa especial para los niños con síndrome de Down; eso es chévere. Tú no sabes el potencial que ellos tienen, o buscar un horario para ellos” , dijo la deportista colombiana.

Yamilet se mostró atenta a la idea, y aunque reconoció que para fomentar un programa mayor debe contar con nuevos profesores, le dijo a Caterine que en su gimnasio ya cuenta con dos nenas especiales, pero las incluye en las clases regulares con todos los niños para que no se sientan excluidas.

“Necesitaría un espacio más grande. Tenemos dos niños con síndrome de Down, pero no los hemos aislado. Los trabajamos juntos, con la presencia de los padres, que esten ahí, los niños con ellos, no que sea especial. Eso les permite socializar”, dijo Yamilet, quien agregó que planea desarrollar un programa con niños especiales en las escuelas.

La atleta mencionó que otro programa que ya tiene en su gimnasio es para adultos mayores y se llama “gimnasia dulce”, dato que emocionó a Caterine.

“Tú no sabes lo importante que es. Todas las personas que tienen estos niños especiales están dispuestos a estar con ellos y es bueno decirles que están esas herramientas listas para ellos, porque hay muchas personas que no saben, y que digan: ‘mi gimnasio es abierto para todos'”, concluyó Caterine.

