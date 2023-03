EXATLON: La foto de 115 mil de Caterine Ibargüen de la que todos hablan

Caterine Ibargüen acabó de cumplir 39 años el mes pasado, y no hay duda de que la subcampeona de EXATLON All Stars no solo es una deportista exitosa y consagrada, que a lo largo de su vida a abrazado el éxito, sino que además es un orgullo colombiano y latino, a la que sus seguidores valoran y admiran de manera abrumadora.

Así lo evidenció una vez más una fotografía compartida por la propia medallista olímpica en su cuenta de Instagram, que republicamos en la página que Ahoramismo tiene en Facebook sobre EXATLON Estados Unidos, que le llegó a más de 3 millones de usuarios y generó más de 115,000 reacciones.

En la fotografía, titulada “Orgullo colombiano y latino”, se aprecia a Caterine posando en un estadio de fútbol, apoyando a su selección nacional, ataviada con unos shorts en jean y una camiseta con los colores del equipo de su país, que cuenta con glorias del deporte como James Rodríguez.

La preciosa imagen, que sigue robando miradas y elogios en internet, originalmente fue publicada por Caterne con la frase: “Te amo Colombia 🇨🇴”, y en ella además brilla la hermosura y la sonrisa características de la medallista.

Como era de esperarse, la foto ha hecho que miles de fans de la exconcursante de EXATLON All Stars se manifestaran con todo tipo de elogios y frases hermosas hacia la subcampeona del reality show de Telemundo, que puede ver en ese link.

“MAMASITAAAAAAAAAA que sos!”, “Divina, la más hermosa atleta Colombiana”, “Que continúen los éxitos, Catherine, Negrita de oro, hermosa. Dios te bendiga. Orgullo colombiano”, “la mejora telta latina que ha pasado por Exatlon”, fueron algunas de las reacciones que generó la popular imagen.

“A nuestra Caterine Ibarguen, muchas gracias y muchas bendiciones por todo, te queremos toda Colombia ❤❤❤❤⚘👸🏼”, “Saludos, muy bonita y gran Atleta bendiciones”, “mujer con mucho talento, Dios te bendiga siempre”, agregaron otros fans de la exintegrante del team Famosos de EXATLON.

“Eres una mujer hermosa, mi vida gracias por todo esos momentos maravilloso que nos hiciste sentir un abrazo grande Katerine princesa hermosa”, comentó otro seguidor de la colombiana, quien le agradeció su participación en la séptima temporada de EXATLON, donde estuvo a poco de darle a Colombia el primer trofeo del show.

A lo largo de su paso por la llamada “Competencia más feroz del planeta”, Caterine dejó ver no solamente que es una atleta dedicada y muy disciplinada, sino que mostró su bella personalidad sin envidias, al alegrarse enormemente por el triunfo de su gran amiga, la dominicana Yamilet Peña.

Dinos que te parece Caterine como atleta y danos tu opinión y tus comentarios sobre la fotografía de la medallista, que sigue causando furor en redes sociales.