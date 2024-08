¿Carmen Aub se dejo ganar en “La Isla: Desafío Extremo”? Ella responde en ENTREVISTA

Carmen Aub fue la tercera desterrada de La Isla: Desafío Extremo. Pero algunos aseguran que la actriz se dejo ganar porque ya se quería ir del reality de Telemundo. “Carmen Se dejo ganar”, opinó un internauta. Otro agregó: “Ella quiso perder no quiso hacerle competencia a Angélica porque tenia tiempo para ganarle”. Así que aprovechamos para preguntarle directamente a Carmen Aub durante una entrevista con AhoraMismo.com.

En las redes se dice que te dejaste ganar. ¿Qué respondes sobre eso?

“Te puedo decir que el perder también es un ganar. Yo gane estando de regreso en mi casa. Yo extrañaba mucho a mi familia. Yo creo que a veces cuando estamos en esos retos, la parte mental, la parte emocional y la presión que uno tiene de querer ganar de que estas ganando en contra de tus propios compañeros, tiene un factor muy grande. Yo soy mucho de confiar mucho en que todo es lo que tiene ser. Yo dije voy a jugar y ver lo que tiene que ser. Finalmente para mí, yo no perdí, yo gane porque estoy de regreso en casita”.

Crees que ella respondió la pregunta. Arriba puedes ver la entrevista completa.

Carmen Aub habla de la salida de Julia Gama

Julia Gama, quien pertenecía a Las Águilas, salió del reality tras sufrir una fuerte lesión. Fue tan fuerte su caída que Telemundo no transmitió las imágenes. Carmen Aub nos contó que: “Fue muy triste porque perdimos un elemento muy fuerte y un gran ser humano que es Julia. Para nosotros también fue una sorpresa porque fue un juego de eliminación apoyando a alguien. Todos nos asustamos. De hecho muchos terminamos llorando. Pero cuando se la llevan al hospital no tuvimos la oportunidad no tuvimos ni la oportunidad de despedirnos de ella. Cuando llegamos a la ceremonia nos anunciaron que ella estaba descalificada. Nos dijeron que ella estaba bien pero que se tuvo que ir a casa. No nos pudimos despedir de ella. Cuando estas en este tipo de show, creas unos lazos muy fuertes. Un día es una semana, una semana es un mes y vives altas y bajas….fue tiempo suficiente para agarrarle muchísimo cariño y fue una perdida muy fuerte”. Arriba puede ver la entrevista completa.