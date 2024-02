Carlos Gómez y Sheyniss Palacios: ¿Ella es su novia?

Carlos Gómez “El Cañón” es uno de los habitantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Antes de entrar a la casa Carlos anunció que entraba soltero y con ganas de encontrar el amor. Una vez adentro ha coqueteado con varias chicas y sigue anunciando que está soltero. Pero esto no convence a las chicas de la casa. Al punto que Maripily lo enfrento en el posicionamiento y le dijo: “Carlos no me pareces una persona real. Tu estrategia de decir que eres un hombre soltero no se vale y jugar con los sentimientos de las mujeres. Al público no se le engaña”. Carlos prefirió guardar silencio.

Maripily asegura que Carlos, el ex atleta de Exatlón Estados Unidos, tiene dos años de relación con su novia, sin revelar el nombre. Mientras que Carlos dijo frente a todos en la sala de la casa que le gustaría saber quien es su novia con quien tiene 2 años de relación.

La atleta Valeria Sofía formó parte del show del domingo de La Casa de los Famosos y ella desmiente lo que Maripily está diciendo. Valeria asegura que Carlos no tiene novia.

¿Carlos Gómez y Sheyniss Palacios son novios?

Antes del estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos, Telemundo organizó un evento. En dicho evento Carlos Gómez y la Miss Universo, Sheyniss Palacios tuvieron la oportunidad de pasar tiempo juntos. La revista People en Español, reportó que Carlos y Sheyniss salieron juntos después del evento. “Ellos estuvieron platicando mucho”, informó la fuente a la revista. “Después tuvieron una cita y se fueron a cenar… parece que hay algo por ahí”, afirmó.

Hasta el momento no se sabe si Carlos y Sheyniss tienen hay algo más que una amistad. Pero la fuente asegura que ellos “se llevaron muy bien”.

Cabe mencionar que a Sheyniss también se la ha relacionado con Danilo Carrera y Vinett.