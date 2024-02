Carlos Gómez reacciona después de ser expulsado de La Casa de los Famosos 4

Tres días después de ser expulsado, Carlos Gómez regreso al set de La Casa de los Famosos para hablar con los presentadores Nacho Lozano y Jimena Gállego. El ex atleta de Exatlón Estados Unidos y ex habitante de LCDLF4 estaba listo para hablar del día que golpeó a Rodrigo Romeh y eso le costó su salida por agresión.

Carlos Gómez se sentó con Jimena y Nacho y empezó diciendo lo siguiente:

Carlos: “Me siento apenado con el público y los habitantes de la casa. Tomo el momento para dar mis disculpas con Romeh. Como sé que él no me está viendo, me disculpo con su familia a mi equipo de agua. Esto es una enseñanza, hay un antes y un después en Carlos Gómez, una persona que se vio en situaciones extremas por un formato increíble que pudo conocerse mas, que pudo evolucionar y que ha reflexionado en 48 horas. Todavía sigue un aislamiento para mí, en el tema de volver a la realidad…Estoy procesándolo”.

Jimena: ¿Qué pasó por tu cabeza o qué no pasó cuando tuviste este impulso?

“Yo lo viví como un mal sueño. Como un impulso, no inconsciente de la situación. Es verdad que la situación en la casa sí está alta…No pasó nada por mi cabeza. Un poco de no estar consciente de la situación. Siempre mi posición fue de alejar de no crear problemas sino de disolver de lo que haya”.

Jimena: Romeh no estaba mas que parado ahí y tú lo echaste para atrás. La discusión era entre Melaza, Guty y Clovies…¿por qué [golpear] a Romeh?

Carlos: “Fue un momento de no estar consiente te lleva a cometer un error. Errar es de humanos y reconocer es de sabio y por eso mi mensaje es este. Mi mensaje es de que me siento muy apenado y pido disculpas. Es un mensaje que no se debe dar. Pero también de aprendizaje. El problema no es de cuantas veces nos equivocamos, sino como y que aprendemos del error. Creo que esta es la vida, esa es la telenovela de la vida real. Ese es el mensaje que debemos ver, cómo aprendemos de cada error”

Carlos también se conecto con los habitantes para decirles unas palabras.

Abajo puede ver la entrevista completa de Carlos.