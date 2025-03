Caramelo quiere con Manelyk pero Niurka se impone: ¿Qué pasó?

El dominicano Carlos Cruz, mejor conocido como Caramelo, está firme en que le gusta Manelyk en La Casa de los Famosos All-Stars. El chico se lo dijo durante la fiesta del viernes mientras bailaban muy pegados. “Si tu sientes que estoy invadiendo tu espacio me lo dices”, le dijo Caramelo a Mane, y ella le dijo que “No”. Pero igual ella se fue y dejo a Caramelo solo, y esto no le gusto a Niurka Marcos.

Niurka no aguanto y aconsejo a su compañero de cuarto en LCDLF. “No me gusta que sea así que cada vez que le da la gana…no es personal, no es Mane…la que sea que cada quien que quiera venga a ti a revolcarse arriba”, le dijo Niurka a Caramelo. Y continuó: “Y ahí estas como tontito a aprovechar para disfrutar a la hembra. Y cuando la hembra ya no quiere que te ignora por ahí. Entonces tú como un bobito mirándola desde lejos. A mi eso no me gusta. Perdón pero no se me hace justo. Yo sé que tu tienes tus modismos dominicanos pero olvídate que eres un gangster, eres ser un ser humano con corazón y sentimientos. No eres un tapete”.

Caramelo "Me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias mami pa' que me robes y me hagas tuyo, maldita!!!" #LCDLFAllStars #lcdlf5 pic.twitter.com/svpoLUaS3E — 👑Queen of Queens (@GODDESS_RY2222) March 1, 2025

La vedette cubana le dejo claro que no le gusta ver que lo estén usando. “A mí no se me hace justo eso. Así como te dije que no te pasarás de cabrón porque espantas a las fieras. Así te digo que tampoco te pongas de tapete”, le dijo Niurka a Caramelo. “Ya me estoy dando cuenta que las dos niñas están haciendo lo mismo. Dania calentándole la estufa al italiano [Lucas] y después amigos”.

Caramelo le dio la razón a Niurka. Ahora solo falta ver si Caramelo se alejará de Manelyk, o esta se seguirá acercando a él por estrategia.

“Niurka tiene sus momentos de explosión, pero me gusta mucho cómo piensa tan claramente y acertada. En esta temporada apoyo a los mosqueteros”, comentó uno.

“Está vez le doy toda la razón a Niurka.👍🏼”, opinó otro.

“Niurka tiene toda la razón…Caramelo si se ve muy interesado en Mane y ella sólo lo está utilizando, más que ya vio que le gusta demasiado a Caramelo…Mane sólo se divirtió un rato con Caramelo para darle celos al insípido, gris del Uriel 🙄….Mane se lo poerde, totalmente 😒…..Bien x Niurka x hablarle con la verdad a su amigo Caramelo, aún y cuando no le guste o le duela”, dijo otra.