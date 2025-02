Aleska le provoca celos a Erubey con Lupillo en LCDLF All-Stars

No es secreto que a Erubey de Anda, de 32 años, le gusta Lupillo Rivera, de 53, en La Casa de los Famosos All-Stars. Ella ya se lo confesó a Lupillo, y este también le dijo que le gusta. Pero ellos han mantenido su distancia aunque comparten mucho. Pero Lupillo también comparte con Aleska Génesis, de 33, con quien empezó una amistad en la pasada temporada de LCDLF.

Aleska y Lupillo entraron en esta nueva temporada con el plan de apoyarse y cuidarse entre ellos para poder llegar a la final. Pero está amistad le estaría causando celos a Erubey. Resulta que Lupillo y Aleska están sentados en la mesa hablando sobre la experiencia que pasaron en la pasada temporada. Las manos de ambos están muy cerca, mientras Erubey está sentada al lado de Lupillo, pero este le esta dando más o menos la espalda. En el video de abajo se puede ver el momento que Aleska voltea a ver a Erubey como para provocarla. Mientras que Erubey se ve un poco molesta, aunque hace como que se ríe pero su risa es falsa.

En el video también se puede ver que Lupillo le está haciendo caso mas a Aleska y esto no le está gustando a Erubey. Por ahí dicen que Erubey es bastante celosa. Lo más probable es que empiece una enemistad entre Aleska y Erubey por Lupillo.

Aleska y Erubey tratan a Lupillo como rey

Muchos están criticando a Aleska y a Erubey por tratar a Lupillo como rey. Mientras Aleska le cortaba las uñas a Lupillo, Erubey le estaba preparando el desayuno. Los presentadores de En Casa con Telemundo no están de acuerdo. “Erubey me parece una niña manipulable que no tiene personalidad propia”, dijo Carlos Adyan. “Erubey no tiene amor propio”, dijo Chiki Bombom. “Por más que te guste un hombre eso no se bendiga”.

Aleska le reclama a Lupillo por proteger a Erubey

¿Quién es Erubey de Anda?

Erubey es una modelo e influencer de moda y belleza de Instagram, donde ha conseguido más de 850 mil seguidores. También es creadora de contenido de YouTube. Ella comenzó a crear contenido para su canal de YouTube en el 2016. Sus primeros videos incluían “Erubey en Santa Monica” y “Erubey perdida en Big Bear”.

También ha realizado sketches cómicos con Lele Pons y Salice Rose. Ahora está participando en La Casa de los Famosos All-Stars.