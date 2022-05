¿Campeones ya firmaron contrato para la séptima temporada de EXATLON EEUU?

Si bien la sexta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta” Exatlon Estados Unidos, ya es historia, con Susana Abundiz y Briadam Herrera coronados como ganadores, los fanáticos de toda la adrenalina y emociones que brinda este reality deportivo ya están ansiosamente a la espera de todo lo que pudiera venir en una eventual séptima temporada que volvería a las pantallas en el mes de agosto y tal como estamos acostumbrados, ¡seguramente será inesperada!

Y es que vaya que la sexta entrega de Exatlon Estados Unidos fue una que los fanáticos nunca vimos venir. No sólo fueron 24 atletas totalmente nuevos que se sumaron al reto en las intrincadas arenas de República Dominicana, sino que también contó con increíbles premios, fue la segunda edición que coronó a una pareja de ganadores y además hizo historia al ser la primera vez en la que una mujer refuerzo logra el triunfo (Susana Abundiz).

Séptima temporada: ¡A la vuelta de la esquina!

No es secreto que Exatlon Estados Unidos es uno de los programas de televisión más exitosos de la cadena Telemundo, no en vano desde su inicio no ha parado y es por eso que a mitad de la sexta edición, ya anunciaron que vendría una próxima en el mes de agosto, lo que sí se desconoce, es la modalidad que tendría.

Es por eso que en las redes sociales, los numerosos fanáticos de Exatlon Estados Unidos que incluso cuentan con portales especializados ya están haciendo diferentes especulaciones sobre lo que sucedería en la séptima entrega del reality, que volvería a las pantallas justo después del final de la segunda temporada de otro éxito del canal de la T roja, “La Casa de los Famosos”.

Una de las teorías que más ha cobrado fuerza y que tiene tiempo manejándose en los diferentes portales para fanáticos es el “Exatlon EEUU: All Stars”, una temporada que estaría conformada por campeones y sub campeones de temporadas anteriores, listos para nuevamente medir fuerzas en la competencia televisiva. Si bien nada está confirmado, hay varios indicios que serían clave en definir que esto estaría por suceder, incluyendo que ya ha pasado en otros Exatlon del mundo (más recientemente en México), y que sería una buena oportunidad para renovar temporalmente el formato de la competencia.

La última información extraoficial sobre la próxima temporada de Exatlon Estados Unidos, proveniente de los canales de YouTube para fanáticos, es que la modalidad sería de campeones contra nuevos participantes, pero si bien esto no está confirmado, suena bastante interesante.

¿Campeones ya firmaron contrato para la séptima temporada de EXATLON EEUU?

De acuerdo al canal de YouTube de fanáticos JacoJRx2, varios ex participantes y campeones de Exatlon Estados Unidos ya habrían dado el sí a volver a las feroces arenas de Exatlon Estados Unidos. Importante destacar que de acuerdo a este video, los equipos estarán formulados por campeones, sub campeones y atletas novatos.

Esta supuesta lista que publica el portal incluye a la primera campeona de Exatlon EEUU: Chelly Cantú y Valeria Sofía Rodríguez (Campeona de la temporada II), por ahora, pero se espera que vayan sonando más nombres conforme pasen los días.

¡No se pierdan este video con más información!