EXATLON: Carmen Villalobos no se aguanta y se come a besos a Frederik

A principio de año se confirmó el romance que venían sosteniendo el conductor de EXATLON Estados Unidos, Frederik Oldenburg y la actriz de Telemundo, Carmen Villalobos, y desde entonces la parejita no ha parado de presumir de su bello amor.

Y esta vez los fans de las estrellas de Telemundo no paran de hablar de una fotografía compartida por el animador de la llamada “Competencia más feroz del planeta” en Instagram, en la que se aprecia cómo la actriz no se resiste y besa apasionadamente a su galán.

En la imagen, que compartimos aquí, se ve a Frederik y a la protagonista de la serie de televisión “Sin senos sí hay paraíso”, en el set del programa Master Chef, muy contentos y destilando amor del bueno.

Frederik quiso honrar a su novia con su publicación por su rol en el reality show, pero de paso mostró lo mucho que la guapa colombiana lo consiente.

“Comienza la segunda temporada de Top Chef VIP, para tí mi vida @cvillaloboss para los participantes, para los jueces, a todo el equipo técnico y de producción les deseo lo mejor, todo el éxito del mundo!!!”, comentó Frederik en su Instagram.

Pero el venezolano no quiso dejar un mensaje general, sno que no tuvo reparo alguno en reconocer públicamente que esta enamorado de la estrella de la pantalla chica, sino que también la halagó por su rol como actriz y conductora.

“PD: te amo y admiro, desde la posición de novio y también como profesional ❤️😻!!! Mucho éxito y a disfrutar de una nueva temporada !!! 😍🔥🍽️😎7/6C de lunes a viernes !!!”, destacó el animador de EXATLON Estados Unidos en su post, que pronto superó los 150 mil “likes”.

La actriz no se resistió y respondió en Instagram a las palabras del comunicador, también declarándole su amor.

“@fredefutbol Mi amorrrrrrr awwwwwwww 😻😻😻😻! Gracias por tus hermosas palabras para este proyecto maravilloso! Tu más que nadie conoces las jornadas! Te amo demasiado y soy muy feliz de tenerte a mi lado ❤️❤️❤️❤️❤️”, dijo la colombiana.

El mensaje, al igual que el apasionado beso, desataron de inmediato miles de comentarios entre los fans de la pareja, quienes cayeron derretidos ante las acciones que Cupido ha hecho en los tortolitos.

“Awwww los adoro”, “ese man está más bueno… el si te luce a tu lado”, “Y es ahí donde nos damos cuentas que no es el tiempo sino la persona ❤️”, “Frederik, con cada actitud, comentario y decisión se nota la gran persona que sos. Que suerte para ambos haberse encontrado. Que sean muy felices”, fueron algunas de las reacciones de los admiradores del amor de la parejita.

“Waooo definitivamente ustedes se ven tan lindos, parece que el sebastucho te tenía opacada”, dijo otra fan.

Hace unas semanas Carmen Villalobos compartió un video que fue tendencia, en el que se apreciaba bailando muy sensualmente con Frederik y dijo: “Love is in the air 😻😻😻! Convencí a @fredefutbol de hacer este video bailando y me encantó 🫠… aunque al final el quiso huir 😂😂😂😂😂😂!”.

“Derretidos, enamorados y combinados con nuestros sweaters de @maglione.col 🤤🫠❤️! Te amooooooo demasiado mi amor @fredefutbol 😻😻😻!”, fue otro mensaje de la actriz en sus vacaciones por Colombia.