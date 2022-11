EXATLON All Stars: ¿Por qué Azul Grantón no se baña bien?

Azul Grantón se ha convertido, en esta séptima temporada de EXATLON Estados Unidos en una de las atletas más poderosas del reality show y también en una de las más seguidas en redes sociales.

Y esta vez la llamada “Muñequita de hierro” confesó abiertamente que una de las mayores dificultades que ha enfrentado estando en las arenas de EXATLON All Stars tiene que ver con el baño.

La deportista argentina mencionó que está acostumbrada a bañarse con agua caliente y con tiempo, y en el programa de televisión mayormente tiene que bañarse con agua fría, por lo que confesó que no se puede bañar bien.

“Yo siento que no me baño bien acá. El único momento en que me baño bien es si entreno de día con calor, y quiero agua fría. Ahí me baño bien, pero en la noche no me baño bien”, reveló la influencer, a quien muchos televidentes ven como una de las atletas más fuertes para coronarse con el título de campeona y llevarse a casa el botín de $200 mil dólares.

El Vaquero Kelvin Rentería aconsejó a la estrella del team Azul que se acostumbre a bañarse con agua fría, porque resulta más sano y mejor para el cuerpo, pero no logró convencer a Azul Grantón.

“El agua fría te ayuda a tu cuerpo”, dijo el mexicano, a lo que la joven deportista respondió: “Pero no vas a decir lo mismo un día que vengas de jugar anfibio”.

En medio de la conversación, que puedes apreciar por completo en el video que compartimos en este artículo, y que fue publicado originalmente por la cuenta de EXATLON Estados Unidos, el Vaquero defendió los beneficios del agua fría.

“De verdad, yo normalmente me baño con agua fría. Es buenísimo para el cuerpo, especialmente cuando estás corre y corre. Y luego te acostumbras, y cuando sales de acá te bañas así”, dijo el mexicano

Otra de las quejas de Azul Grantón sobre el agua, tuvo que ver con los cambios repentinos de temperatura, que generalmente eleva las temperaturas en las horas diurnas, lo que le ocasiona otro inconveniente que ha tenido que aprender a sortear.

“Si te vas a cepillar los dientes, es con agua hirviendo, porque en el día empieza el agua caliente cuando menos quieres”, agregó la atleta Azul.

En días previos Azul Grantón hizo otras confesiones sobre su vida, y entre ellas manifestó que es amante del mar y que es gran bailarina.

“Amo muchísimo la playa. Ustedes se preguntarán la razón y es porque vengo de un pueblo muy chico, donde la playa no existe, y si quieres ir está muy lejos, y fue el sueño de toda mi vida, conocer la playa y los lugares caribeños hermosísimos”, dijo la atleta.

“Soy la persona más feliz del mundo cuando bailo. Empecé danza a los 6 añitos de edad y seguí bailando toda mi vida. Cuando escucho música y me pongo a bailar, me desconecto, y lo considero mi cable a tierra”.

Dinos qué piensas de la confesión de Azul sobre sus dificultades de bañarse con agua fría.