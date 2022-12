EXATLON MUNDIAL: Azul Grantón confiesa las cosas que sus compañeros le gritaban

Han pasado solo un par de días desde que Azul Grantón le dijo “adiós” a EXATLON All Stars, y poco a poco se van conociendo nuevos detalles de lo que vivió la argentina dentro de la competencia.

Esta vez, en una amena charla que Azul sostuvo con el conductor del reality show, Frederik Oldenburg, la exintegrante de los Contendientes confesó que era lo que le gritaban sus compañeros cuando estaba en el duelo final de eliminación, contra Nona González.

A pesar de que la salida de la influencer del programa de Telemundo generó molestia entre muchos televidentes, la joven aseguró irse feliz, y dijo que los gritos de sus amigos de competencia trataron de alentarla hasta el fina.

“La primera palabra que se me viene a la mente es felicidad. De verdad que disfruté de cada momento; disfruté correr, y que los chicos me dijeran: ‘ey, por tu mamá’, ‘por tu papá’, y yo…. ‘arggg’, cuando las piernas me quemaban, le daba y le daba. Con eso me quedo”, comentó la llamada “Muñequita de hierro” en su charla con Frederik.

Además de los gritos de apoyo de los chicos del equipo Azul, con quienes se llegó a decir que no había hecho tanta conexión como con los atletas de EXATLON Mundial, Azul Grantón aseguró que algo que logró en el show fue hacer realidad uno de sus grandes deseos cuando comenzó la competencia.

“Antes de venir a Exatlon, yo decía: yo voy a entrar, y yo ‘quiero un auto, quiero un auto, quiero un auto’… y vino el carro junto con el All Stars”, dijo la joven, recordando que se llevó un automóvil.

La argentina concluyó asegurando que más que llegar a la final, su meta estando en la llamada “Competencia más feroz del planeta” era crecer como ser humano y enfrentar muchos de sus miedos.

“Aprendí demasiadas cosas que necesitaba para mí, personalmente. Y las aprendí, me siento feliz, me siento completa y con muchas ganas de salir y vivir la vida y aplicar todo lo que aprendí adentro, aplicarlo afuera”, dijo la atleta que se robó el corazón y los elogios tanto de azules como de fans rojos. “Eso es lo que más me llena, y también las personas que he conocido: a mis compañeros, a mis amigos, me llevo un hermano, que es que Yori (Yoridan Martínez)”.

Frederik elogió también a la joven y le dijo que se fue de la competencia por la puerta grande, y luchando hasta el final.

“Perdiste con las botas puestas, como se debe, en las arenas más feroces del planeta”, dijo el venezolano al hablar de la concursante de Houston, Texas. “Qué historia la tuya, lo digo con emoción, lo digo con entusiasmo, porque tú te ganaste todo en todo momento, en cada uno de los pasos que fuiste dando en la competencia”.