EXATLON 5 EEUU: ¿Atletas están perdiendo el cabello?

La quinta temporada del reality deportivo que se transmite por la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, ya está de cara a la gran final. Un momento en el que todo se decide, y en donde cada uno de los atletas que permanecen dándolo todo en las feroces arenas, están listos para medirse y demostrar de qué están hechos, para así coronarse como el ganador y la ganadora de una edición particularmente larga, y sobretodo muy polémica.

Expulsados, sancionados y lesionados

Cuando hacemos mención de la presente entrega, como una particularmente larga y polémica nos referimos a que precisamente en esta ha sido donde se han llevado a cabo diferentes situaciones sin precedentes, que han puesto a prueba a la competencia, e incluso ha hecho que los fanáticos empiecen a cuestionarse muchas cosas.

Por ejemplo, las largas filas de atletas lesionados, más que nunca antes en la historia de Exatlon Estados Unidos, frenaron el camino de varios de los guerreros, e hicieron que diferentes refuerzos se sumaran a la competencia, algunos incluso a una etapa en donde no se acostumbra, generando todo tipo de reacciones en redes sociales por parte de los fanáticos.

Adicional a esto, las expulsiones y sanciones de diferentes atletas de ambos equipos, siguen al día de hoy provocando mucha conversación en todas partes, pues no se conocen causas oficiales más aun de que fueron un “incumplimiento de las normas” y el contrato que firmaron al iniciar la llamada “competencia más feroz del planeta”. También, en la quinta temporada se vivió un fallecimiento de alguien ligado a los atletas. Se trató de la madre del ex miembro del Team Contendientes, Martín Keuchkerian, algo que ya había sucedido con una de las favoritas de la presente edición, Norma Palafox.

¿Problemas de salud en Exatlon Estados Unidos?

Por si fuera poco, ahora al parecer una epidemia de salud estaría rondando las arenas de la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos. Desde hace varias semanas, portales para fanáticos empezaron a notar que al atleta miembro del Team Contendientes, Horacio Gutierrez Jr, le faltaría cabello.

Luego, de acuerdo a diferentes fuentes aparentemente cercanas a Gutierrez, esto sería debido a una marca de nacimiento que tiene el atleta. Al parecer, ahora más atletas estarían experimentando el mismo problema, una perdida de cabello pronunciada que ya incluso sería notable entre los seguidores del programa.

No se pierdan este video con más información al respecto:





ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, SACAN ATLETA POR LESION, TAVO Y JEYVIER PIERDEN CABELLO ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, SACAN ATLETA POR LESION, TAVO Y JEYVIER PIERDEN CABELLO 2021-07-22T15:00:11Z

Los comentarios de diferentes seguidores no se han hecho esperar, asegurando que esto debe ser cualquier situación menor, y nada de qué preocuparse, pero que muy probablemente los portales se encuentran generando rumores en falso. Esto dijo una seguidora: “Virgen santa hablando de perdida de cabello ya no hay contenido, eso se ve de lejos tanto para jeyvier como para horacio que tuvieron suturas algún tiempo y cuando eso pasa el cabello no crece en esa área, valgame cristo.”

Otra fanática indica que en el caso de Cintrón, también sería una marca: “Jeyvier desde q llego a exatlon tiene esa marca en la cabeza al parecer es una partidura con satura y por eso la marca se queda y no le sale el cabello en esa área.”

De cualquier manera, esperamos que todos los atletas se encuentren muy bien, y listos para continuar en Exatlon Estados Unidos camino a la gran final.