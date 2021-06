EXATLON 5 EEUU: ¿Cuál atleta del Team Famosos estaría lesionada?

Cada batalla en la quinta temporada del programa de competencias, Exatlon Estados Unidos, se vuelve poco a poco más intensa, pues a medida que avanza la lucha deportiva y nos encontramos más cerca de la gran final, en donde un hombre y una mujer resultarán ganadores, los premios resultan mejores, y las ganas de ganar crecen por segundo. ¡No hay duda que la adrenalina está a millón en la competencia más feroz del planeta!

Triunfos… Y lesiones

A la par con triunfos de infarto y competencias sorprendentes, los atletas de la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos se han enfrentado a un altísimo número de lesiones que no sólo han mermado su desempeño, viéndose esto reflejado en la tabla de porcentaje, sino que a ratos ha causado fracturas en los equipos e incluso largas rachas de derrotas, de las que en muchos casos, hasta ahora no se han podido recuperar.

Pero a este punto, una lesión es casi tan perjudicial como las suspensiones y expulsiones sin precedentes que hemos vivido en esta quinta entrega, es por eso que cuando uno de los atletas que todavía están luchando en la competencia pudiera resultar lesionado, es un revés sin precedentes que podría en definitiva, sellar su destino dentro de Exatlon Estados Unidos.

La jornada del jueves, 3 de Junio

Por lo que pudimos disfrutar en el avance de Exatlon Estados Unidos sobre el capítulo del jueves, 3 de junio, los atletas se disputarán nuevamente una SUV, lo que siempre es una gran noticia para los guerreros. En esta oportunidad, el YouTuber llamado “Roger”, del canal Madison Entertainment, que se encarga de brindar información certera y veraz sobre todo lo que sucede en la competencia, pudo deducir que hubo un cambio de proveedor con respecto al auto, pues es de un modelo completamente diferente a los que se habían sorteado.

Pero también hay un detalle que habría despertado la preocupación entre los seguidores, y es que se pudo ver a la campeona de fútbol, y una de las mujeres más fuertes del equipo rojo, Norma Palafox, sufriendo una muy aparatosa caída, que podría haber terminado en una lesión. De acuerdo a Madison Entertainment, en una parte del avance, se observa a Palafox escalando y se resbala, cayendo de una distancia bastante grande al suelo.

De momento, no se conoce de un lesionado por parte de los Rojos, más allá de la lesión de Andoni García del Team Contendientes, por lo que ser espera que a Norma Palafox no le suceda nada. Tanto así es la alarma, que en este portal se llevó a cabo una encuesta sobre si lo que se vio en el avance fue una lesión o no, y al momento del video que verán a continuación, el 60% piensa que en efecto, Norma estaría lesionada.

Avance Capítulo 109 Exatlón Estados Unidos ¿PALAFOX LESIONADA? ¡GANAN CAMIONETA! ANDONI REGRESA!! 2021-06-03T01:58:27Z

Las reacciones de apoyo y buenos deseos para Norma Palafox, más allá de la preferencia de equipos, no se hizo esperar. “Soy Tean Azúl, pero le deseo todas las Vibras positivas a Palafox y que Dios la Proteja” dijo una seguidora, mientras que otro fanático destacó el temple de la futbolista “Creo q es una simple caída. Palafox es fuerte y una atleta q sabe como caer para no tener una gran lesión. Solo será un susto. Dios te bendiga Normita Palafox”.

¡Mejórate rápido, campeona!