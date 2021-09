¿Cuál atleta rechazó participar en Exatlon EEUU?

El programa de competencias de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, tiene un importante detalle que hace la idea de participar en él, mucho más atractiva; No sólo es levantar el codiciado trofeo ni recibir el premio en efectivo, también es alcanzar la fama, el reconocimiento y los seguidores que acompañan a los protagonistas de este reality deportivo en cualquier camino que emprendan luego de la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

Es que bien lo hemos visto en las cinco entregas anteriores, los ganadores de Exatlon Estados Unidos se convierten en figuras públicas al salir de la competencia, aprovechando diferentes oportunidades en proyectos variados, haciendo uso de la visibilidad que da un programa de televisión tan exitoso como este.

Pero así como Exatlon Estados Unidos es una oportunidad que muchos atletas aceptarían sin pensarlo, hay otros que tienen otros sueños por conseguir, y que por tal motivo, dicen no a una participación, para lograr otros proyectos que al momento, consideran más importantes.

Se trata de Aranza Vázquez, clavadista mexicana que ha llevado la bandera de su país en varios encuentros olímpicos. Vázquez, aseguró a través de su perfil de Twitter, que habría recibido la invitación para formar parte de Exatlon Estados Unidos, pero rechazó la propuesta para enfocarse en sus estudios universitarios. ¡Bravo por ella!

La chica, de sólo 18 años de edad, logró un sexto lugar en Tokyo 2020 en su disciplina, y comentó que había rechazado la propuesta de Telemundo, a pesar de haber confesado que su abuelo era “Gran fanático del programa”.

Y que me invitan exatlon Estados Unidos. Que mi abuelo no se entere que se me vuelve loco porque entre, es fanático del programa. Debo decir gracias, estoy dedicada a los estudios de universidad y en mi carrera deportiva. #buenasncohes #dormir a dormir que descansen.

— Aranza Vazquez Montaño (@FenomenoAra) September 6, 2021