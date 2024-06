Ariadna Gutiérrez habla de las multas de La Casa de los Famosos

Aunque no lo creas no todos los habitantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos tenían que pagar multas. Así es.Ariadna Gutiérrez asegura que cada habitante que entro al reality la temporada pasada tenía un contrato diferente. La ex reina de belleza confiesa que ella no leyó el contrato pero sabía que estipulaba que tenía que pagar multa si decidía salir del reality. “Yo firme eso y ni lo leí, la verdad. Pero hay gente que no tiene multa. Pero Gregrorio [Pernía] tenía multa. Pero pienso, no he hablado con él, pero pienso que pudo haber llegado a un acuerdo”, dice Ariadna. Thalí tenía multa. Yo tenía multa. Creo que Maripily no tenía multa. Hay personas en la casa que no tienen multa. Tienen un contrato muy diferente. Divaza tenía multa. Pero Divaza logró resolver su problema en tres días y no le pusieron multa. Pero pienso que si terminas muy mal con producción si te van hacer pagar la multa”.

Gregorio Pernía, Thalí y Divaza abandonaron La Casa de los Famosos

La actriz Thalí García fue la primera en abandonar La Casa de los Famosos. Luego se fue Gregrorio Pernía y al final Divaza. Los tres habitantes rompieron su contrato con Telemundo. Gregorio y la Divaza terminaron en buenos términos su participación en el reality. Pero Thalí inició un proceso legal contra la cadena.

Se dijo que Lupillo y La Melaza iban a pagar multa de sus compañeros

Hubo un momento en LCDLF4 que Tierra y Agua armaron maletas para abandonar el show. Hasta se pusieron de acuerdo de cómo iban a pagar la penalización que recibiría cada uno por romper el contrato de Telemundo. Se dijo que Lupillo Rivera y La Melaza se ofrecieron para pagar la multa de sus compañeros para salir de LCDLF4.

Según algunas páginas de YouTube, las cámaras se apagaron cuando Maripily le escupe en la cara a Romeh durante una discusión. Romeh quedo en shock y sus compañeros. Al punto que decidieron ponerse de acuerdo para abandonar el reality porque ya fue demasiado.

Uno por uno fue entrando al confesionario a avisar que renunciaban a la competencia. Pero la producción los convenció para que se quedaron diciendo que “los ratings estaban altos”. También La Jefa les mostró fotos de sus familiares.