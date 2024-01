Anisa Guajardo habla de su rivalidad con Caterine Ibarguen: “No me dejaba manipular”

Anisa Guajardo no pudo contra Caterine Ibarguen en el circuito de eliminación. La futbolista mexicana se tuvo que despedir de sus compañeros tras ser eliminada por Caterine este miércoles en Exatlón All-Stars. “Me voy tranquila y entiendo que habrá mucha gente que no va a entender eso”, dijo Anisa antes de salir del reality deportivo de Telemundo, que ya está en sus últimos días. “Yo entre a esta competencia con una meta personal y espiritual…Cosas que he pedido a Dios que me ayude. Dios me escucho y me dio muchos retos en esta competencia para poder superar las cosas que estaba pidiendo tanto y por eso me siento tranquila ahora”.

Pero antes de la tranquilidad, la atleta vivió una tormenta dentro de su equipo. “Yo llegue a este punto después de cuatro meses de sufrir y aguantar; y dejar de resbalar las cosas”, compartió Anisa. “Para llegar a estos dos días de paz y tranquilidad con mis amigos. Me voy y siento que llegue a esa meta que tanto quería cumplir”.

Anisa habla de su rivalidad con Caterine

Anisa fue honesta en su entrevista en Realities After Dark, con Beta y Dennhi Callú, cuando le preguntaron sobre su obvia rivalidad con Caterine. “Las dos somos mujeres muy competitivas pero queremos llegar a nuestras metas de formas diferentes. En la competencia hay cosas que nos [detonan] y de repente sentimos cosas contra personas que no te han hecho nada. Es como que despierta algo dentro de ti, [algo] feo y siento que eso es lo que estaba pasando entre nosotras”, dice Anisa.

Al parecer ambas empezaron a sentir una mala vibra entre ellas. “Yo sí sentí que despertaba algo en ella porque no quería jugar su juego, no me dejaba manipular, no quería ser controlada por ella. Alguna gente le gusta controlar las cosas para sentirse seguro. Y yo no la dejaba sentir así. [Caterine] no es una mala persona”, agregó Anisa.

Anisa dice que lo que el público ve en Exatlón EEUU no es realmente lo que viven los atletas. La mexicana asegura que no es solo la competencia en los circuitos, ya que el reality también les muestra el otro lado de sus personalidades, debido al aislamiento. “Esta competencia es muy importante porque nos saca unas cosas y que nos demos cuenta que tenemos cosas que tenemos que sanar”, dijo Anisa. “Pero hay que sanarnos y no dejar que eso nos controle la vida”.

Al final de la entrevista le preguntaron si cree que sería amiga de Caterine, y Anisa no cree que ella quiera ser amiga de ella.