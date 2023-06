Andrés Hurtado vs. Frederik Oldenburg: Mira la fuerte discusión con el presentador de Exatlón EEUU

El controversial presentador peruano Andrés Hurtado, conocido como Chibonil, se hizo viral en las redes tras despedir a su productor en programa en vivo el pasado 3 de junio. El presentador decidió despedir a su productor después que este le entregara un libreto con preguntas para las ínspirantes a la corona de Miss Perú, y en una pregunta había un error, en lugar de la palabra “miedo” decía “medio”. Y este miércoles, Hurtado fue invitado al programa de Hoy Día via video llamada para hablar del controversial momento que se vivió en su show Sábado con Andrés.

Frederik Oldenburg, Daniel Arenas, Penelope Menchaca, Chiki Bombom, Andrea Meza y Jacqueline Bracamontes estaban en el estudio entrevistando al presentador peruano. “¿[El productor] había cometido muchos errores para que llegaras al punto que ya no podías más? ¿Tenías problemas con él antes?”, preguntó Penelope Menchaca. A lo que este respondió que no. “Quizás [ese momento] hace ver como que pobrecito él y que villano yo”. Daniel Arenas le preguntó si él leía su libreto antes de empezar el programa, ya que es algo que hace él hace todos los días antes de empezar el programa. “Sabemos que damos la cara [frente a las cámaras] pero también nos preparamos. Leemos antes un libreto antes de comenzar un show. Yo tengo que leer mi libreto para no cometer errores adelante del público. ¿Tú no lees tus libretos”, preguntó Arenas. Hurtado respondió: “Esto no es un libreto es una pregunta al azar. Yo no tenía un libreto…”. Y sin terminar su respuesta, Hurtado le dice a Arenas: “Lo que tratas de hacer es hacerme quedar mal en este momento”.

A lo que Frederik Oldenburg interrumpe. “no no no no, era una pregunta de cinco palabras”, dijo Oldenburg refiriéndose a la pregunta con el error que leyó Hurtado en su programa. Hurtado le respondió tajantemente: “Quizás tu no has sido conductor de un Miss y te sacan al azar las preguntas. Solo para que usted lo sepa”.

Abajo puedes ver el momento de la discusión entre el presentador de Exatlón Estados Unidos.

Frederik Oldenburg y Andrés Hurtado protagonizan explosivo debate | Hoy Día | Telemundo Video oficial de Hoy Día. Los presentadores Frederik Oldenburg y el peruano Andrés Hurtado sacaron a relucir que los dos tienen posturas muy diferentes sobre cómo debe ser el trato entre un conductor y la producción.

Las cosas se empezaron a poner tensas entre Oldenburg y Hurtado cuando, el presentador de Exatlón dijo que “Nosotros en está empresa de Telemundo respetamos a cada uno de los trabajadores en vivo y en detrás de cámara. Y todo se conversa y todo tiene un proceso de respeto ante todo…Yo quisiera entrevistar al productor porque me interesa saber como se siente él”.



Hurtado dijo: “No es lo mismo logicamente hablar desde Perú contigo o con ustedes…”, a lo que Oldenburg le dice: “La educación es la misma en Perú y en Estados Unidos y te está hablando un periodista comunicador social graduado de universidad. Al igual que quizás tú no lo sé si eres periodista comunicador social. No sé si tienes posgrados. Tengo 15 años de experiencias, casi 16…ahora si te escucho. Para que sepas con quién estás hablando”. Hurtado dijo que no es lo mismo enfrentar a Oldenburg frente a frente. Arriba puedes ver el momento.

Por lo que este jueves 8 de junio, Chibolín [Andrés Hurtado] visitó el set de Hoy Día. Hurtado entro pidiendo que Oldenburg no este presente durante su entrevista.

Al final, Oldenburg y Hurtado hicieron las paces.