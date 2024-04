Ana Parra pide votos para Romeh en La Casa de los Famosos

Ana Parra, la ganadora del reality Los 50, apoya a Rodrigo Romeh que está nominado esta semana en La Casa de los Famosos. La también ex atleta de Exatlón Estados Unidos pide que voten todos los días por Romeh y Ariadna Gutiérrez. “Apoyémoslo muchísimo”, pide Ana. Y agrega: “Rodri ha estado nominado una infinidad de veces desde el principio de la temporada pero a mí parece esta nominación ha sido la más injusta de todas. Siento que no debía haber estado nominado. Y si es de estar nominado, no por las razones…por lo que paso. Allá se están armando una película impresionante. Yo y ustedes han visto lo que ha pasado con Ariadna desde la primer semana. Así que votemos mucho y al menos que en esta nominación no salga”.

Así es, Ana Parra defiende a Romeh y pide a sus seguidores que lo apoyen con votos para que no salga.

Resulta que la semana pasada Lupillo Rivera se salió del cuarto Tierra tras sentirse traicionado por Romeh, cuando este sorprendió a Ariadna Gutiérrez con una cena romántica. Ya que Lupillo estaba cortejando a Ariadna. Pero por otro lado, a Romeh también le gusta Ariadna desde la segunda semana que empezó LCDLF4. Tras el rompimiento del cuarto Tierra. Esta semana, Lupillo ha estado moviendo todas sus fichas para lograr que Romeh sea nominado, y lo logró. Romeh y Ariadna están nominados. Lupillo está seguro que Romeh saldrá del reality porque está seguro que no tiene el apoyo del público porque supuestamente lo traicionó.



Ana Parra deja claro que Ariadna no estaba dandole entrada a Lupillo

Ana Parra explica los significado de las palabras y comportamientos de las colombianas. En otras palabras, Ana Parra explica el significado de las palabras y comportamiento de Ariadna con Lupillo y Romeh. Ana Parra explica lo siguiente:

“Si una colombiana te dice ‘papasito’, eso se lo decimos a todos”

“Si una colombiana te dice ‘amore’, significa amigos, parseros, panas, compadres”.

“Si una colombiana te da cariñitos…’mijo bájese de esa nube porque cariñitos se la damos a todos, a hombres y mujeres'”

“Si una colombiana te dice ‘bebe, no voy a tener nada adentro de la casa, si llega a pasar algo, va a pasar afuera de la casa’…mijo es porque te bateó hace rato. Porque si nosotras queremos hacer algo, lo hacemos sin pensarlo dos veces..Por fa hagan llegar este mensaje a Romeh y Lupillo”.