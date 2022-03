Foto: Ana Parra impacta luciendo su vientre de acero ¿Cómo logró su six pack?

No hay dudas de que Ana Parra se ha tomado muy en serio sus entrenamientos. La ex atleta del reality “Exatlón Estados Unidos” cada día muestra un cuerpo más tonificado y un estado físico a toda prueba. Pero, lo que realmente impactó en su más reciente publicación fue su marcado six pack, luciendo un vientre totalmente plano, con una musculatura perfecta.

“No importa cómo amanezcas, levántate, arréglate y brilla”, escribió en su cuenta de Instagram la colombiana, de 27 años, junto a la foto donde se le ve luciendo una tanga con estampado de leopardo y un sweater blanco corto que deja al descubierto su vientre.

Sus seguidores no se midieron en halagos y rápidamente la llenaron de lindos comentarios. “Excelente cuerpo. Ha valido la pena el tiempo y los sacrificios que has invertido para mantenerlo. Te felicito”, “Cómo tu corazón posees una hermosura y un brillo único. Lindo y bendecido día mí campeona bella”, y “Hermosa, el paraíso te queda pequeño a la par de tu belleza”, fueron algunos de los más de 350 comentarios que recibió.

La colombiana está constantemente publicando sus exigentes rutinas de ejercicios, así como compartiendo consejos con su audiencia para lograr las metas deportivas propuestas. En una publicación anterior explicó por qué utiliza suplementos alimenticios para obtener un mejor rendimiento en sus entrenamientos.

“¿Tú que usas en tus entrenamientos? Yo uso BCAA de @giantsportsmexico me ayuda a desarrollar mis músculos, aumenta mi resistencia, retrasa la fatiga muscular y reduce el dolor muscular”, señaló sobre la marca de suplementos de la que ella es además rostro.

Y así como brinda datos prácticos, también se encarga de dar motivación a sus seguidores para que logren superar sus expectativas. “Todo lo que nosotros somos es el resultado de lo que hemos pensado. Si no te gusta el resultado solo es que reprogrames tu chip, cambia tu forma de pensar y solo atrae cosas positivas a tu vida”, escribió junto a u video donde aparece modelando un provocativo vestido beige.

La deportista también ha aprovechado sus redes sociales para compartir sus reflexiones sobre la vida y compartir su positiva actitud. “No se si serán los años, pero he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el de lo que siento. Me estremece un atardecer, el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía, una bonita canción. No se si serán los años, las experiencias… o quizás, solo quizás, empiezo a ver la vida tan Bella como realmente es”, escribió en una publicación donde sacó suspiros con un diminuto bikini celeste.

Lo que sus seguidores no paran de preguntar es cuándo regresará la bella ingeniera a las arenas de Exatlón Estados Unidos. ¿Será que la contactarán?